Avión en Ezeiza: allanamiento al hotel, tripulantes con prohibición de salir del país pero sin "pedidos de captura"

Efectivos de la Policía Federal realizaron un allanamiento en el Hotel Plaza Central Canning, ubicado en el partido bonaerense de Ezeiza, donde se encuentran alojados los 19 tripulantes del avión venezolano-iraní que permanece retenido desde el pasado viernes en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini.La fuerza de seguridad llegó anoche, cerca de las 12, e inició un procedimiento que se extendió durante casi 10 horas y se secuestraron 20 pasaportes. También se procedió a la incautación de pendrives, teléfonos, computadoras y documentación, y les tomaron las huellas dactilares. Finalmente, se conoció a que a todos se les prohibió la salida del país.El allanamiento fue ordenado por el juez federal Federico Villena, quien ayer dispuso la retención por 72 horas de los pasaportes de los 5 iraníes que llegaron a la Argentina en un Boeing 747-300M de EMTRASUR, una filial de CONVIASA, la aerolínea estatal del régimen de Nicolás Maduro. La Policía Federal no sólo revisó los dormitorios de la comitiva del viaje de la sospecha: también ingresó a las habitaciones de todas las personas que pasaron la noche en ese hotel.Tanto los iraníes como los venezolanos se mostraron tranquilos durante todo el operativo y no mostraron resistencia. Se quedaron callados, casi sin hacer comentarios, según agregaron las fuentes. Los pasaportes incautados corresponden a los tripulantes venezolanos. En tanto, el procedimiento está a cargo de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal.César Giuiggioloni, uno de los propietarios del Hotel Plaza Central Canning, dialogó esta mañana con radio La Red y precisó que los tripulantes del avión venezolano-iraní llegaron al lugar por medio de una agencia de turismo que suele trabajar con el complejo hotelero. Asimismo, aclaró que el allanamiento no es al hotel, sino que se trata de un procedimiento sobre las personas que están alojadas. “El hotel tiene 19 habitaciones y se revisó todo”, aseguró Giuiggioloni durante la entrevista.Imágenes de las cámaras de seguridad del hotel a las que tuvo acceso Infobae muestran algunos de los movimientos de los tripulantes del avión venezolano-iraní. Durante su estadía, según confirmaron a este medio, salieron del lugar para realizar compras por la zona. “Muchas valijas de los tripulantes con ropa quedó en el avión”, agregó. Fuentes judiciales le aseguraron a este medio que se trató de un procedimiento “sencillo”, y cuyo objetivo era “recolectar información y documentación” que pueda ser útil para la investigación.La aerolínea estatal venezolana, dueña del avión inmovilizado en el aeropuerto de Ezeiza, arrastra una sanción del gobierno de Estados Unidos desde febrero de 2020. En aquel entonces, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro, emitió un alerta y publicó un listado con 40 aviones. La aeronave, que llegó el lunes pasado a Buenos Aires, no estaba en esa nómina porque fue adquirida por Conviasa recién en febrero de este año.En tanto el flamante titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Agustín Rossi, ratificó que no se encontraron irregularidades entre los tripulantes venezolanos e iraníes que arribaron a la Argentina a bordo la nave de Emtrasur proveniente de Caracas el lunes de la semana pasada. Se trata de un caso que despertó alertas y activó críticas desde la oposición al Gobierno.Además, Rossi desmintió las distintas versiones arrojadas por dirigentes de Juntos por el Cambio que vinculan al avión con el terrorismo y reclamó a la oposición "seriedad en el tratamiento del tema". En comunicación con AM750, el funcionario explicó que no hay pedidos de captura ni "alertas rojas" sobre ninguno de los tripulantes del avión y aseguró que en las inspecciones realizadas por las fuerzas de seguridad no se encontraron irregularidades de ningún tipo.Para Rossi, la situación vivida en los últimos días responde a una decisión política del gobierno de los Estados Unidos y a su capacidad de bloqueo y sanción sobre las empresas de venezolanas. "Es una vergüenza lo que está haciendo la oposición con este tema. Están jugando con la sensibilidad del Pueblo por los atentados a la AMIA y a la DAIA. Los opositores no deben exacerbar una situación que no existe", reclamó Rossi, quien denunció una operación montada para confundir y generar pánico en la sociedad.Rossi explicó que el avión venezolano que llegó a la argentina transportaba una carga para distintas empresas autopartistas argentinas que son proveedoras de multinacionales automotrices.El avión cargó las piezas en México, pasó por Caracas y arribó a la argentina el lunes la semana pasada. Antes de llegar a Buenos Aires el avión tuvo que aterrizar en Córdoba porque las condiciones climáticas no permitían que llegara a Ezeiza. Finalmente el avión llegó a la ciudad destino al medida del 7 de junio. "Ninguno de los pasajeros que integraban la tripulación tenía ningún tipo de denuncia ni alerta roja. La carga del avión fue verificada de todas las maneras posibles. Se comprobó que la carga que estaba declarada era la que estaba en el avión y todo el tramite siguió normal", explicó Rossi, y sostuvo que el inconveniente nació por una decisión política de los Estados Unidos.En este sentido, remarcó que "Estados Unidos desde hace tiempo tiene un apercibimiento sobre la empresa del avión. Es una calificación política contra el Gobierno de Venezuela. Esta calificación responde a la capacidad de bloqueo y sanción de Estados Unidos contra Venezuela. Pero en ningún momento aparece la palabra terrorismo en esta calificación. Es una situación política".