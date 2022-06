"Intentan tapar": Massa apuntó contra Macri y su socio de Paraguay por el avión venezolano

El presidente de la Cámara de Diputado, Sergio Massa, se metió fuerte en la polémica generada a raíz del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza, donde ya intervinieron el Gobierno y la Justicia para asegurar la investigación, aseguró que “el sistema funcionó” y apuntó fuerte contra una maniobra de la oposición y Mauricio Macri para "tapar"

🗣️ "Intentan tapar la presencia de una tabacalera de Paraguay que es de un socio de un dirigente político argentino"



Sergio Massa apuntó contra el ex presidente paraguayo Horacio Cartés, de estrecha relación con Mauricio Macri pic.twitter.com/tIep0hF57T — Política Argentina (@Pol_Arg) June 14, 2022

“Siempre en estas cosas, sobre todo cuando hay que cubrir terceros, aparece el interés político. Acá hay un intento de discusión política alrededor de un tema donde la ANCA, la PSA y Migraciones actuaron como corresponde, pero hay que tapar la existencia o la presencia de una tabacalera de Paraguay que es de un socio de un dirigente político argentino”

“La PSA, Migraciones y la ANAC detectaron, retuvieron y detuvieron a quienes, de alguna manera, violaban las alertas”, dijo el diputado, quien además denunció que existe un “intento de discusión política sobre el tema del avión”.En concreto, Massa expresó tener “la tranquilidad de que la PSA, Migraciones y la ANAC detectaron, retuvieron y detuvieron a quienes, de alguna manera, violaban las alertas" y enfatizó que "el sistema funcionó" pese a que "el gobierno paraguayo avisó cuando el avión ya estaba en Argentina"., añadió el líder del Frente Renovador en declaraciones al canal de cable TN.En ese punto, el titular de la Cámara baja evaluó importante “ver qué representan este tipo de vuelos internacionalmente, no solamente de lo que puede ser inteligencia y armas, sino también contrabando y narcotráfico", y por eso pidió "ver lo que pasó en Paraguay con este avión, el viaje a Aruba y quiénes están involucrados para entender lo que está pasando”.Allí fue que Massa denunció que existe uny, sin dar nombres, recordó la relación entre el avión detenido y el ex presidente paraguayo, dirigente que a su vez tiene una estrecha relación con, denunció.Es necesario, para entender las palabras del dirigente peronista, retrotraerse al 13 de mayo, cuando el avión de bandera venezolana y matrícula iraní partió desde Paraguay rumbo a Aruba, una pequeña isla del Caribe ubicada frente a las costas de Venezuela.El avión de Emtrasur declaró transportar un cargamento de cigarrillos valuado en 755 mil dólares. Según la factura 001-002-0000640, emitida por la empresa Tabacalera del Este SA (TABESA), se trasladaron 6010 paquetes de “Ibiza extra suave doble filtro short” y 1076 paquetes de “Ibiza extra suave King Size”.El cliente declarado en ese mismo documento es la empresa Tabacos USA Inc, pero la firma receptora fue Tabacal Free Zone Nv, con sede en Aruba. La firma TABESA está vinculada al ex presidente de Paraguay Cartés, el amigo de Macri.Cartés fue presidente paraguayo entre 2013 y 2018 y, como Macri usó a Boca Juniors, inició su ascenso político tras haber presidido un club de fútbol, Libertad.En julio de 2020, en plena pandemia, Macri debutó como presidente de la fundación FIFA viajando a Paraguay para reunirse con Cartés y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez. Más allá de la polémica por el cruce de fronteras en plena cuarentena, lo curioso es que el avión privado que lo trasladó a ese país pertenece a TABESA, la tabacalera del ex mandatario paraguayo que además fue denunciada en reiteradas oportunidades por tráfico ilegal de cigarrillos.