Niembro pidió "no enamorarse" del VAR porque no es "una chica de 17 años" y estallaron los repudios

Alguien que le avise a Niembro que ya no da para más. Está totalmente gagá. pic.twitter.com/rTjlU6FQe9

"No se enamoren del VAR, no es una chica de 17 años", tiró Niembro recién. Un poquito raro el ejemplo, ¿no?

Fernando Niembro, comentarista deportivo en ESPN, acaba de decir "no se enamoren del VAR, no es una chica de 17 años". No solo es un viejo corrupto y ladrón, sino que también es pedófilo. Y él tiene trabajo en una empresa líder mientras otros periodistas se cagan de hambre. https://t.co/TIB77I3t07