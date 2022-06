Fin de semana largo de feriado XL: a qué festivales, recitales y ferias se puede ir en cada provincia

El fin de semana XL, de la mano de la conmemoración de feriados el viernes 17 y el lunes 20, llevó a que gobiernos provinciales y municipales organizaran festivales gratuitos, competencias, homenajes, ferias artesanales y gastronómicas y eventos de todo tipo para recibir al amplio movimiento turístico que se espera en todo el país

#AGENDA | ¡@Pedro_Aznar regresa a Mar del Plata! 🎶

Presenta su nuevo show, en formato íntimo, donde hace un recorrido por su trayectoria, además de estrenar canciones que estarán en su próximo disco.

📅 Sáb. 18/06

⏰ 21:30 hs.

📍 @CentrodearteMDP pic.twitter.com/mvWlcIy8jD — Turismo Mar del Plata (@mardelplata) June 13, 2022

Durante el mes de junio se van acortando los días y el Fin del Mundo se prepara para la Noche más Larga del 21 de junio y el comienzo del invierno #Ushuaia #NocheMásLarga #TierraDelFuego #FinDelMundo #OtoñoDelFuego #FanDeLaNieve #LaRutaNatural pic.twitter.com/BvthfcRkv3 — Tierra del Fuego - Fin del Mundo (@TurismoTDF) June 7, 2022

Por eso, la amplia gama de opciones incluye posibilidades para visitar ferias o asistir a recitales en distritos de todo el país, desde Salta hasta Tierra del Fuego pasando por la provincia de Buenos Aires, para los habitantes del AMBA que decidieron quedarse el fin de semana pero que podrían viajar unos kilómetros.En territorio bonaerense una alternativa siempre presente es la costa atlántica. Allí, la ciudad de Mar del Plata ofrecerá en el Espacio Unzué (Río Negro al 3400) a partir de las 14 actividades recreativas, espectáculos musicales, juegos, una tienda colectiva de emprendedores y un patio gastronómico.En el Foyer del Teatro Auditorium, en tanto, se llevará a cabo la Feria "Invierno", que tendrá su primera edición el sábado y el domingo, organizado por el colectivo fundador de la librería "El gran pez" e integra la programación del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.El evento convoca a más de 80 editoriales, brindará talleres gratuitos de escritura creativa, dibujo, ilustración, fotografía y edición.Por su parte, en Villa Gesell se desarrollará la fiesta tradicional "La Criolla" entre el viernes y el lunes, al aire libre, donde los visitantes podrán degustar comidas, dulces artesanales y una feria de artesanos con música y danza, mientras el domingo se presentará en el escenario principal Bruno Arias y habrá un festejo con aire de campo, con actividades criollas, asado, locro, empanadas, vinos y dulces.Pinamar tendrá las preliminares del festival del Tango, con la presencia de la cantautora Mirta Huertas, la orquesta Siamo Tango y destacadas parejas como Laila Tezk, Leandro Oliver, Monica Parra y Jesús Velázquez. Los interesados se pueden inscribir en la web.pinamar.gob.ar/tango.En el Partido de La Costa habrá actividades itinerantes de ferias productivas y artesanales por Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo y San Clemente, con shows musicales y actividades deportivas.Tandil organizó del 18 al 20 un Festival de Sabores en el Parque de la Industria y el Comercio para celebrar el Día de la Bandera, como parte de las acciones para consolidar el Programa "Kilómetro Cero-Hecho en Tandil" con espectáculos musicales, foodtrucks, cervezas artesanales y shows musicales.También Tornquist, ciudad cabecera de la Comarca de las Sierras de la Ventana, tendrá "visitas al Fortín Pavón de Saldungaray, al ex club hotel de Villa Ventana, a bodegas y queserías", dijeron fuentes de Turismo municipal y anunciaron "jornadas de senderismo, cabalgatas, cuatriciclos y tirolesas" entre otras actividades.En Adolfo Alsina y en el marco del 125 aniversario del nacimiento de Francisco Salamone, habrá muestras y visitas guiadas a las construcciones diseñadas por el arquitecto.El fin de semana extendido comenzará en la provincia del norte argentino con la conmemoración del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes.El jueves con la tradicional Guardia Bajo las Estrellas, con los fogones gauchos que recrean la vigilia de los infernales de Güemes en su lecho de muerte, mientras en el club Atléticos Vaqueros, de esa localidad homónima, se realizará la tradicional Serenata en la que actuarán Jorge Rojas, Oscar Chaqueño Palavecino, Franco Barrionuevo y el grupo Ahyre, entre otros.Para el viernes está programado el tradicional desfile cívico militar, frente al monumento a Güemes, con la participación de aproximadamente 7.000 gauchos de distintos fortines.El viernes, ademñas, a las 21.30 en el Teatro Provincial el Ballet Folklórico de Salta presentará una nueva función gratuita del espectáculo "La última carta", en homenaje a Güemes.En la provincia más al sur del país, la Fiesta Nacional de la Noche Más Larga es la principal propuesta cultural gratuita para los turistas que visiten Ushuaia. Se trata de un evento de once jornadas consecutivas con espectáculos de diez géneros musicales y más de mil artistas para darle la bienvenida al invierno.Por el escenario del Polideportivo Municipal ya desfilaron los músicos de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, la banda que acompaña al Indio Solari, y Pimpinela, mientras que se aguarda la actuación entre semana de Los Tekis y Kapanga, entre otros.El viernes habrá rap con Lit Killah y Mítica Dorada y el sábado estará dedicado al cuarteto con La K´onga y a la música dance con Nacho Bolognani, mientras el domingo volverá el folklore con la presentación de El Chaqueño Palavecino y del dúo santiagueño Orellana Lucca.Para el cierre se espera el popular show de Juan Carlos "La Mona" Jimenez, el lunes, y la mítica banda de rock Divididos, el martes 21 en coincidencia con el inicio del invierno.Con expectativas de ocupación que superan el 60%, las principales propuestas para los visitantes están centradas en agendas culturales y de contacto con la naturaleza.El senderismo y el montañismo se imponen en las localidades serranas como Villa Carlos Paz, Villa General Belgrano, Tanti, Cosquín, La Falda, Mina Clavero y localidades del cordón de las sierras chicas, que además promueven la gastronomía tradicional y especialidades de las distintas colectividades.En la capital cordobesa también habrá una variada propuesta musical y muestras culturales en los espacios de Paseo del Buen Pastor, el Museo Emilio Caraffa, Teatro Real y Teatro Libertador San Martín, entre otros, que se pueden consultar en https://cultura.cba.gov.ar/.En Santa Fe fueron programadas la 31 edición de la Fiesta Provincial del Citrus, en la localidad de Malabrigo, con Alejandro Lerner, la Banda XXI, Los Alonsitos, La Contra, Los de Imaguaré y la delegación santafesina que participó del Festival de Cosquín 2022 con su espectáculo "Homenaje al Chamamé santafesino", entre otros artistas.En la ciudad de Cayastá, en tanto, tendrá lugar la 46ta Fiesta Provincial de la Yerra, para conmemorar la primera marcación de animales del Virreinato del Río de La Plata, en 1576, con las presentaciones de "Con acento Litoral" y Mario Camacho; danzas folclóricas y el recital de Nazareno Flores y su conjunto.La capital correntina y los esteros del Iberá "tienen reserva completa, de un 100 por ciento, para este fin de semana largo", según el ministro de Turismo, Sebastián Slobayen, en diálogo con Télam."Tenemos un muy buen nivel de reserva en general", aseguró el funcionario a Télam y agregó que para estos días "se destacan grandes eventos en Corrientes capital, como ArteCo; el tenis con Challenger Corrientes y la exposición rural. Hay muchas actividades, que no solamente llenan la Capital, sino también los municipios".Jujuy tiene en su carta para ofrecer a los turistas el Séptimo Festival Gastronómico Andino, en la localidad de Tilcara, en forma gratuita y que incluye cocina en vivo, teatro, danza, show de conjuntos folclóricos, coros, proyección de documentales; allí las cocineras populares de las cuatro regiones de Jujuy y de otras provincias ofrecerán sus productos al público."Además el domingo 19 se realizará un paseo gastronómico dedicado a los padres", dijo a la agencia pública el secretario de Cultura de Tilcara, Eduardo Escobar, y apuntó que también se realizará la "Gran feria de productos andinos de toda la provincia, productos agrícolas sobre todo y también elaborados".El Planetario local en la provincia puntana ofrece diversas propuestas dado que en la Villa de Merlo se espera una ocupación hotelera del 75 por ciento, por lo que se ofrecerá una visita con avisaje al Parque Provincial Bajo de Veliz, ubicado a 40 kilómetros de la villa serrana, donde luego de la caída del sol punteros laser e instrumentos ópticos permitirán explorar el cielo.La provincia de la zona norte y centro del país ofrece para el finde semana largo múltiples actividades gratuitas. Se destaca el Foro Nacional de Turismo en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, donde además de las reuniones entre funcionarios y empresarios, el público en general podrá asistir a la "Plaza Federal", donde cada provincia presenta un stand con degustaciones y shows gratuitos, además de un escenario donde actuarán artistas como Horacio Banegas, el Dúo Orellanda-Luca.También se disputa hasta el 18 de junio la Décima edición del Abierto Termas de Río Hondo, una cita clásica del calendario del Tour Profesional de Golf Argentino, mientras en la capital santiagueña habrá eventos culturales gratuitos, como el Encuentro de Poetas del Norte, en el Centro Cultural Ricardo Rojas.El domingo se abrirá la tradicional feria de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario desde las 16, en donde actuarán Leonela Germini y Sol Murad, con un repertorio de cumbia y rock nacional.En la famosa Villa La Angostura desde el viernes y durante el fin de semana se realiza el Primer Torneo Internacional de Ajedrez, que contará con la participación de 120 jugadores y los visitantes podrán disfrutar de un patio de comidas dispuesto en globas calefaccionadas y seguir las partidas en pantalla gigante.San Martín de los Andes, la otra gran localidad turística de la provincia del suroeste, será sede desde el viernes del Encuentro Internacional de Coros Litúrgicos y Ensambles Musicales, mientras en Neuquén capital, la Orquesta Provincial de Tango -elegida por la Cancillería para representar al país en la feria del libro Beijing 2022- se presentará el sábado a las 20 en el Centro Cultural Alberdi.El Ente Tucumán Turismo anunció una serie de recitales gratuitos con artistas locales. Uno de los más destacados es el primero y será en el anfiteatro de El Cadillal donde el sábado, a las 17, se presentarán Las Voces del Carmen y el domingo Los Taytas de Tucumán, mientras que en la localidad de San Javier, en la Explanada Cristo Redentor, el sábado a las 17 se podrá disfrutar de la voz de Karen Abraham y el domingo, Jor Cura.Playa Unión será sede el próximo fin de semana del festival "Bandera y Solidaridad" que organizó el municipio de Rawson en conjunto con los exsoldados combatientes de Malvinas."La actividad se realizará de manera continuada durante los días 18, 19 y 20 en el Gimnasio Héroes de Malvinas de Playa Unión y consistirá en la presentación de ballets de danzas, cantantes solistas, bandas musicales, orquestas y elencos corales en un mega show", precisó el secretario de Turismo municipal, Gabriel García, a Télam.El funcionario indicó que "lo único que le pedimos al público asistente es que aporte un alimento no perecedero que se irá juntando sobre el escenario y luego se llevará a la cordillera chubutense afectada por los intensos fríos, donde serán distribuidos por el centro de ex combatientes de Esquel".La ciudad de Valcheta celebrará la 36° edición de la Fiesta Nacional de la Matra y las Artesanías con la actuación de "La 2001" y "Raly Barrionuevo" el viernes, Sergio Galleguillo el sábado y "El Mago y la nueva y Kapanga, el domingo para resaltar a las tejedoras artesanales, reconocer su historia, y sus creencias con la exposición y venta de productos artesanales.En Luis Beltrán se realizará el 4° Festival de Danza Contemporánea del Valle Medio, en el teatro El Galpón, mientras la Orquesta Filarmónica de Río Negro presentará desde las 20 música para enamorarse en el Centro Municipal de Cultura de Viedma el viernes y el sábado.El municipio de General Roca prepara para el viernes desde las 11 el tour "Bicicleteando por cañadones y senderos", en el Área Natural Protegida Paso Córdoba y el sábado, desde las 14 "Conociendo a los pioneros de Roca" otra excursión a la Colonia Rusa, la sidrera Macán y los sectores del Circuito Histórico de Roca.La Rioja propuso a los turistas para este fin de semana largo organizar un "viaje de amigos y salir al encuentro de nuevas aventuras y experiencias recorriendo la provincia", donde se puede disfrutar de su gastronomía, visitas a bodegas, recorrer parques y reservas, o realizar entretenidas actividades al aire libre en contacto con la naturaleza.Las actividades pueden consultarse en https://turismo.larioja.gob.ar/ para armar un recorrido turístico este fin de semana extralargo.En la provincia del oeste argentino hay "muy altas expectativas" por los altos niveles de reservas hoteleras. Una de las actividades destacadas tendrá lugar en el departamento Belén, con el Inti Raymi o nuevo año Andino que se aproxima y que se desarrollará en el sitio arqueológico El Shincal De Quimivil, en la localidad de Londres, desde 19 hasta el 21 de junio.El sitio arqueológico se prepara con propuestas de diversas actividades para la celebración de esta festividad sagrada para el mundo andino, con ceremonias de recibimiento y despedida del sol, dirigidas por la cacique de la Comunidad Originaria del Quimivil, Dalia Morales Ramos, dijeron fuentes del Ministerio de Turismo provincial.En Mendoza, en tanto, habrá hasta el lunes funciones de teatro en ciclo Arriba el Pulgarcito en el teatro ubicado en el Parque General San Martín, de la capital mendocina, una muestra de fotografía de Nora Lezano, en el espacio Julio Le Parc, una fiesta electrónica desde el viernes a las 22 en el auditorio Ángel Bustelo, mientras el domingo la Orquesta Filarmónica de Mendoza + Elenco Teatral Marabunta actuarán a las 16.30 y 18.00 en el teatro Independencia.