Cuáles son las claves de "Involucrados", el novedoso programa que brinda una oportunidad a jóvenes en conflicto con la ley

Una docena de jóvenes de entre 16 y 18 años participan en Almirante Brown del programa “Involucrados”, una novedosa experiencia enmarcada en la “Justicia Restaurativa” a partir de la cual tienen una oportunidad concreta de finalizar sus estudios o ingresar en el mundo laboral alejándose del delito y asumiendo un nuevo proyecto de vida.La iniciativa es llevada adelante por el municipio browniano y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Lomas de Zamora junto a la sociedad civil y a la comunidad.En concreto, el programa se centra en adolescentes y jóvenes del distrito en conflicto con la ley penal que estén cursando su año tutelar, con suspensión de juicio a prueba o cumpliendo sentencia con medida alternativa.“El trabajo y el estudio son los grandes ordenadores para estos jóvenes. Son chicos que tuvieron un primer contacto con el delito pero que claramente evidencian la intención y la voluntad de recuperarse y salir adelante”, indicó el intendente Mariano Cascallares, impulsor de “Involucrados”.El proceso se inicia cuando la Justicia notifica a la Secretaría de Prevención y Seguridad Ciudadana del Municipio de Almirante Brown de cuáles son los jóvenes en condiciones de participar. Entonces se los convoca, se realiza un encuentro conformando un grupo y a cada adolescente se le asigna un guía o acompañante.¿Quiénes son estos facilitadores y qué función cumplen? Se trata de vecinos, comerciantes, docentes o incluso de funcionarios municipales que colaboran en forma desinteresada. Cada uno de ellos es capacitado por la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y todos poseen coordinadores de grupos.Los guías ofrecen apoyo y contención, escucha y acompañamiento con un contacto permanente. En cada caso se realiza un abordaje integral acorde a las necesidades a través de diferentes áreas del Municipio aplicando políticas públicas vinculadas a la Salud, Alimentación, Terminalidad Escolar, y Búsquedas Laborales, entre otras.Hay espacios de encuentro, instancias de monitoreo diario de cada joven, y también evaluaciones de los niveles de reincidencia y cumplimiento de los objetivos del programa entre el Municipio y la Justicia.El programa Involucrados tiene una duración de un año e incluye actividades y encuentros con víctimas de delitos (siempre que las mismas estén predispuestas) para la responsabilización de la persona frente al hecho que cometió.En este marco, la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) distinguió a la jueza Marta Pascual con un doctorado honoris causa, el máximo reconocimiento de una institución educativa.La distinción aprobada por unanimidad por el Consejo Superior de la UNaB destaca en Pascual una “trayectoria excepcional en el campo del derecho, la justicia social y la defensa de los derechos humanos, en especial en la protección de la niñez y la adolescencia.”De hecho, entre las iniciativas más destacadas que lleva adelante Pascual, figura el programa Involucrados.También lideró iniciativas innovadoras como la Red de Potreros Digitales, destinada a capacitar a jóvenes en situación de vulnerabilidad. Además, publicó más de 30 trabajos especializados y participó como conferencista y jurado en congresos internacionales sobre justicia restaurativa y derechos humanos.