13.08.2025 / Locales

Llega la Fiesta Regional del Alfajor a Marcos Paz: cuándo es el evento que congregará a vecinos y productores locales

Los presentes podrán disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, patio cafetero, degustación y venta de alfajores regionales. Además, se realizará el concurso a la mejor receta de alfajor artesanal.




El Municipio de Marcos Paz anunció que el próximo domingo 17 de agosto llega la Fiesta Regional del Alfajor a la localidad para que vecinos y aledaños puedan disfrutar de un evento único que congregará a las mejores productores locales de alfajores.

La cita comenzará a las 13:00 horas en Espacio Quinta Devoto (Ruta 40 KM50). Allí los presentes podrán disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, patio cafetero, degustación y venta de alfajores regionales. Además, se realizará el concurso a la mejor receta de alfajor artesanal.

Lo más leído

1

Mondino asintió que Milei habla con Conan y "perros muertos" y que tiene un "desequilibrio mental"

2

Cristina Kirchner tildó de loco o mentiroso a Milei por lo que dijo en cadena nacional: Haceme un favor, dejá de mentir

3

Kirchnerismo Nunca Más": la alianza bonaerense LLA - PRO con Milei y una banalización de la dictadura

4

El dolor de Nancy Pazos al recordar cómo el Garrahan salvó la vida de su hijo: apuntó contra Santilli

5

Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

Más notas de este tema

Las fuerzas de seguridad reprimieron una vez más a trabajadores y jubilados que se manifestaron frente al Congreso

06/08/2025 - Sociedad

Las fuerzas de seguridad reprimieron una vez más a trabajadores y jubilados que se manifestaron frente al Congreso

Margarita Barrientos desmintió a Milei y aseguró que "la gente no llega a fin de mes y concurre a los comedores

05/08/2025 - Declaraciones

Margarita Barrientos desmintió a Milei y aseguró que "la gente no llega a fin de mes y concurre a los comedores

El Gobierno de Milei desplegó un violento operativo en la marcha contra el veto a la emergencia en discapacidad

05/08/2025 - Sociedad

El Gobierno de Milei desplegó un violento operativo en la marcha contra el veto a la emergencia en discapacidad

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.