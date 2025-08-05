Llega la Fiesta Regional del Alfajor a Marcos Paz: cuándo es el evento que congregará a vecinos y productores locales

El Municipio de Marcos Paz anunció que el próximo domingo 17 de agosto llega la Fiesta Regional del Alfajor a la localidad para que vecinos y aledaños puedan disfrutar de un evento único que congregará a las mejores productores locales de alfajores.La cita comenzará a las 13:00 horas en Espacio Quinta Devoto (Ruta 40 KM50). Allí los presentes podrán disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, patio cafetero, degustación y venta de alfajores regionales. Además, se realizará el concurso a la mejor receta de alfajor artesanal.