Llega la Fiesta Regional del Alfajor a Marcos Paz: cuándo es el evento que congregará a vecinos y productores locales

Los presentes podrán disfrutar de una feria de artesanos y emprendedores, patio cafetero, degustación y venta de alfajores regionales. Además, se realizará el concurso a la mejor receta de alfajor artesanal.
