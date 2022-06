El Gobierno firma el contrato para construir el Gasoducto Kirchner y publica el DNU para el Presupuesto 2022

El Gobierno presenta este jueves a las 10 el Presupuesto 2022 a través de un DNU publicado en el Boletín Oficial y, además, firma el contrato para la construcción del clave gasoducto Néstor Kirchner, según confirmó esta mañana la portavoz Gabriela Cerruti

Según lo que se conoció días atrás, el documento ratificará las metas acordadas con el FMI y definirá nuevas proyecciones de gastos, ingresos, inflación y subsidios.Respecto del Presupuesto, el Poder Ejecutivo debió recurrir a una prórroga luego de que la oposición resolviera votar en contra del proyecto oficial en la sesión de la Cámara de Diputados del 17 de diciembre, sin que quedara margen de tiempo para el debate de una eventual nueva iniciativa.Entonces, los números en cuestión son los mismos del 2021; el que con nuevos datos macroeconómicos será prorrogado por decreto, como complemento del 882/21, firmado por el presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Juan Manzur y el propio Guzmán, y que el 23 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial; y donde se indicaba que “dado lo avanzado del Ejercicio Presupuestario 2021, no resulta posible definir con inmediatez y precisión las adecuaciones referidas en el artículo 27 de la mencionada ley (Ley de Administración Financiera), por lo cual estas se llevarán a cabo oportunamente”.Entonces, el ministro de Economía completará uno de los últimos compromisos firmados con el organismo que maneja Kristalina Georgieva, y presentará en sociedad el flamante Presupuesto 2022 alternativo.Por otra parte,"Hoy a las 10 de la mañana se está firmando el contrato de los caños del gasoducto para empezar con esa obra tan paradigmática para Argentina y que va marcar un cambio en la estructura productiva" del país, anunció la portavoz de Presidencia en una conferencia de prensa.A inicios de mayo, la Secretaría de Energía había confirmado que la licitación para la compra de los caños para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que llevará el gas desde Vaca Muerta hasta el centro de la provincia de Buenos Aires, había quedado en manos de SIAT S.A., una empresa subsidiaria de Tenaris, a su vez parte de Techint.Lo que ocurrió luego es la novela de las semanas pasadas: la adjudicación todavía no había sido firmada y había quedado envuelta en la polémica luego de que Cristina Kirchner afirmara en el acto por los 100 años de YPF, hace ya casi dos semanas, que el Gobierno debía pedirle a los empresarios, como Paolo Rocca, que produzcan sus insumos en la Argentina de modo que no deban ser importados.La contestación en off de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo acusando a funcionarios cristinistas de Energía de haber direccionado el pliego derivó en la salida de Matías Kulfas del Gobierno y en la judicialización de la licitación, que sin embargo será finalmente concretada este jueves.