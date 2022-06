Planes: los argumentos de Cristina, el aval de los gobernadores y la reacción de los movimientos sociales

La economía popular no es tercerización de facultades que antes ejercía maravillosamente el Estado sino creación heroica de los excluidos dónde el Estado solo llega en patrullero y el Mercado con descarte. Garcas hay en todos lados. Hoy habia un par ¿no? Unidad y debate. Me va. — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 21, 2022

Flojita de memoria y de agradecimiento @CFKArgentina nos declaró la guerra a todos los movimientos sociales de la Argentina en general y a los kirchneristas en particular mientras la @CTAok de @HugoYasky la aplaudía

Ni una sola palabra de apoyo a @alferdez #Horrible — Luis D'Elia (@Luis_Delia) June 21, 2022

La vice @CFKArgentina se sumó a la campaña de Clarín y Cía contra las organizaciones sociales de lucha que combaten el punterismo del Estado que ella reivindica. Pregunta ¿Porqué no universalizan los planes sociales mientras no hay trabajo genuino disponible para todas y todos? — Néstor Pitrola (@nestorpitrola) June 20, 2022

Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu gobierno @CFKArgentina pic.twitter.com/zgQXI1eynZ — Silvia Saravia (@silvia_saravia) June 20, 2022

La cuestión en torno a la administración y gestión de los planes sociales viene generando debate dentro y fuera del oficialismo, especialmente respecto al papel que juegan las organizaciones sociales. La vicepresidenta planteó la necesidad de que el Estado nacional recupere "el control, la auditoría y la aplicación" de estas políticas, un reclamo al que adhieren gobernadores e intendentes que han visto crecer en poder e influencia a los movimientos.afirmó la vicepresidenta Cristina Kirchner en un tramo de su discurso en el plenario de la CTA en el que se refirió a la distribución de planes sociales, de crecimiento exponencial desde que ella dejó la Casa Rosada.Desde la oficina del ministro de Desarrollo Social,, quien ya se reunió dos veces con la vicepresidenta para analizar la cuestión, prometieron novedades en los próximos días. En el sector de las agrupaciones sociales pertenecientes al Frente de Todos criticaron lo que evaluaron como una "derechización" del mensaje y la búsqueda de su estigmatización.Cristina le dedicó todo un tramo de su mensaje, en un recorrido desde el nacimiento de este tipo de asistencia a la que definió como producto de las políticas neoliberales de los '90.El gobierno de Mauricio Macri más que los duplicó y los llevó a 641 mil a fines de 2019.Sin embargo, en esta línea, a poco de comenzar, la gestión de Alberto Fernández debió enfrentar la pandemia, por lo que el número de planes se multiplicó hasta llegar al 1.300.000. Una crítica que se le hace al ex ministro y actual diputadoes que para asegurar la paz social distribuyó demasiado generosamente entre las organizaciones de izquierda, quienes hoy protagonizan las principales protestas en el centro porteño para no perder posiciones. Para peor, trascendió que algunas de estas organizaciones –entre ellas el Polo Obrero- les cobra el 2% a los beneficiarios para financiarse.", advirtió la vicepresidenta. Al tiempo que planteó la necesidad de terminar con lo que denominó la "tercerización" de las políticas sociales., lanzó en medio de los aplausos de los dirigentes kirchneristas, especialmente los pertenecientes a La Cámpora, que mantienen una histórica tensa relación con el Evita en la Provincia.Asimismo, hay un sector del Gobierno a favor de los planteos de Cristina, y son –principalmente- los gobernadores e intendentes. Estos vieron cómo algunas de estas organizaciones han venido ganando poder en los territorios y los desafían.. En las provincias del norte tomaron más relevancia los movimientos de izquierda. La "liga de gobernadores" del Frente de Todos, en su reciente carta de presentación, adelantó que estudiaban "alternativas para federalizar las políticas que permitan transformar los planes sociales en trabajo genuino y digno", así es que elaboran un proyecto de ley para presentar en el Congreso para modificar la política social, así como hicieron días atrás por la reforma de la Corte Suprema.Desde el Ministerio de Desarrollo Social demuestran la intención de seguir trabajando en sintonía con estos planteos. De hecho, desde que asumió a fines del año pasado, Zabaleta habilitó la posibilidad de que los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo cambie libremente su unidad de gestión si así lo deseaban, algo que permite a los trabajadores evitar los mecanismos de extorsión por asistencialismo.. Por otro lado, el ministro anunció que no habría más altas de planes y que apostarían a su reducción con el fortalecimiento de las cooperativas, cuestión de transformar los planes sociales en "empleo genuino".EN CONTRAPero el discurso de la vicepresidenta provocó por otro lado, cierto malestar en algunos dirigentes sociales, quienes repudiaron públicamente las palabras de la ex presidenta por sus críticas hacia la distribución de los planes sociales. Por ejemplo, al respecto, el referente del Movimiento de Trabajadores Excluidosexpresó:Asimismo, uno de los que se mostró más tajantes fuequien acusó a la vicepresidenta de haberle "declarado la guerra a todos los movimientos sociales de argentina en general y a los kirchneristas en particular".También se sumó el líder de Barrios de Pie,, y dijo en diálogo con AM750 que Cristina "tuvo un tono demasiado despectivo con la tarea de la militancia social y los movimientos sociales": "No lo comparto. Es parte de un debate al interior del FdT. Tiene una diferencia política válida con un sector de los movimientos sociales y le erra al enfoque. Hay una estigmatización a ese esquema organizativo comunitario".Asimismo, dirigentes de la izquierda como, exdiputado nacional del Frente de Izquierda, se sumaron a las críticas. “Cristina se sumó a la campaña de Clarín y Cía contra las organizaciones sociales de lucha que combaten el punterismo del Estado que ella reivindica. Pregunta ¿Por qué no universalizan los planes sociales mientras no hay trabajo genuino disponible para todas y todos?”, se preguntó.En este sentido, se sumó la Coordinadora Nacional del Movimiento Barrios de Piequien dijo: "Las mujeres somos protagonistas y dirigentas en las organizaciones que estamos en las calles, enfrentando el modelo de pobreza y precarización laboral de tu gobierno".Finalmente, para agregar un elemento extra a la discusión, todavía está pendiente la idea del Presidente de crear una oficina que centralice estas políticas, que siempre se dijo que quedaría en manos de las organizaciones sociales.respondió el domingo en la entrevista a Página 12. En tanto que la vicepresidenta visibilizó ayer el debate que seguirá dando lugar a la discusión en el oficialismo durante los próximos días.