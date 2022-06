La canasta para evitar la pobreza subió 4,6% en mayo, por debajo de la inflación general

#DatoINDEC

Una familia de cuatro integrantes necesitó .676,85 para superar el umbral de pobreza en mayo de 2022: 4,6% más que el mes previo https://t.co/4nxaRpt9vb pic.twitter.com/TDAG7nFns5 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 21, 2022

la inflación de mayo fue del 5,1%, desacelerándose respecto del 6% de abril y del 6,7% de marzo

El costo de lasubió un 4,6% en mayo y una familia "tipo" (dos adultos y dos niños) necesitó en el quinto mes del año $99.676,85 para no ser considerada pobre, según informó el INDEC este martes.En tanto, la suba de laavanzó también un 4,6% en mayo. En consecuencia, una familia debió juntar como mínimo $44.498,60 para no caer en la indigencia.La semana pasada,, pero manteniéndose en niveles muy elevados. Nuevamente, el alza en Alimentos y bebidas no alcohólicas (4,4%), fue lo que mayor incidencia tuvo en el índice general en todas las regiones.