En el Día del Orgullo, la comunidad LGBTIQ+ reclamó el fin de los crímenes de odio

Integrantes de la comunidad travesti trans y no binarie (TTNB) se movilizaron en la Ciudad de Buenos Aires por el Día del Orgullo con el eje puesto en la incorporación de las figuras jurídicas de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios como agravantes de las muertes de miembros de esa comunidad y "más presupuesto para las políticas de diversidad".

La Marcha Plurinacional Antirracista contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios se realiza desde el 2016 a raíz del travesticidio de Amancay Diana Sacayán, una de "nuestras máximas defensoras de derechos humanos", quien fue brutalmente asesinada a sus 39 años en octubre de 2015, recordaron les manifestantes.

Los manifestantes con carteles en los que se leíamarcharon desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso, muchas de ellas vestidas con los colores Rosa, Rojo: Naranja, Amarillo, Verde y Turquesa, que corresponden a la bandera del orgullo. "Nosotras hoy no celebramos nada, tenemos que llorar a todas las compañeras que nos mataron. En 2022 ya son 32. También pedimos saber dónde está Tehuel (un joven trans desaparecido desde marzo del 2021)", dijo a Télam Marcela Tobaldi, fundadora de la organización La Rosa Naranja y añadió: "La justicia tiene una mirada muy patriarcal".La manifestación se realizó en simultáneo en distintos puntos del país y en la Ciudad de Buenos Aires convocó a cientos de personas.Al llegar al Congreso, los manifestantes leyeron un documento en el que afirmaron que necesitan "más que nunca del Congreso de la Nación, una ley que despeje las excusas judiciales que sostienen la impunidad, y refuerce que los travesticidios, transfemicidios transhomicidios son homicidios agravados en el Código Penal".agregaron.Entre los principales ejes del reclamo detallaron el pedido de la incorporación de la figura del "travesticidio, transfemicidio y transhomicidio" al Código Penal, la aparición con vida del joven trans Tehuel de la Torre, la reparación histórica a las sobrevivientes de la violencia institucional, la implementación del cupo laboral trans y la capacitación del personal de salud con las especificidades de esta población.También pidieron por reconocimiento del DNI y adecuación en los sistemas públicos y privados, el acceso a la vivienda, acceso a la justicia, la implementación de la Educación Sexual Integral con perspectiva de género, diversa y no binaria, entre otros reclamos.", destaca el texto.La movilización fue encabezada por referentes de la comunidad travesti trans y no binarie de distintas organizaciones quienes se concentraron en Plaza de Mayo cerca de las 17 y marcharon hasta el Congreso por Av. de Mayo desde las 18 sosteniendo la bandera de la marcha plurinacional.Los manifestantes coreaban:y recordaron a las personas de la comunidad travesti trans que perdieron la vida.En el Congreso pasaron música antes de leer el comunicado y les manifestantes bailaron en un clima de reivindicación de derechos y reencuentro. "Hoy logramos presentar el proyecto para incluir la figura de travesticidio, transfemicidio y transhomicidio en el Código Penal -junto a la diputada Mónica Macha- con mucha ansiedad e incertidumbre. Lo que queremos es que se hable -de estos crímenes- cuando se trata de las personas travestis trans y de las violencias que han vivido esas personas con esa identidad, que no se niegue la historicidad de cada una de las personas", dijo a Télam el activista trans, Say Sacayán.Además señaló que piden la reparación histórica a esta población que "tiene un promedio de vida entre 35 y 40 años" y consideró que "eso es suficiente argumento para explicar por qué necesitamos que se legisle de alguna forma las muertes y las violencias, porque cuando hablás de algo así prevenís otras cosas también".Por su parte, la activista por los derechos humanos e integrante de la Comisión Organizadora de la marcha, Daniela Ruiz explicó:agregó la referente.A su vez, durante la manifestación hubo múltiples repudios al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por "la "prohibición del lenguaje no binario en las escuelas".En el documento denunciaron además que "la Ciudad más rica y blanca, no destina un centavo en pensar políticas que nos generen una mejor calidad de vida" y recordaron que ante el incendio en el cuarto del Hotel Gondolin donde viven alrededor de 50 personas travestis y trans, la respuesta del gobierno de CABA "fue nula".Por otra parte, si bien indicaron que la aprobación del Cupo e inclusión laboral travesti, trans Diana Sacayán-Lohana Berkins, Ley N° 25.636, fue "un gran logro", consideraron que "la falta de presupuesto por parte del Estado y la necesidad de generar una implementación real del cupo laboral es una realidad concreta" y pidieron que haya