Mariano Recalde: "Que pese más el reclamo de los jubilados que el apriete del Gobierno"

Luego de la votación en la que se aprobaron el incremento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria previsional y la emergencia en discapacidad, el Senador nacional Mariano Recalde manifestó: “es una buena noticia estar discutiendo aumentos y no ajustes como siempre sucede cuando está en el gobierno Bullrich”.En declaraciones a la prensa, Recalde manifestó: “No hubo desequilibrio fiscal. Lo que hubo fue desequilibrio emocional en el gobierno al ver a todos los gobernadores votar en la misma dirección. El gobierno tiene que revisar el alejamiento que tiene de lo que sucede verdaderamente en el país y la sociedad”. “En estas semanas vimos todo tipo de maniobras y excusas para que estos proyectos no se discutan y no se aprueben”, aseguró en el recinto Mariano Recalde, quien abrió el debate como miembro informante de ambas iniciativas que ya cuentan con media sanción de Diputados.“Cuando en marzo del 2024 se modifica la fórmula de actualización contando recién desde el mes de febrero, se comieron la inflación del mes de enero que fue del 20%, y para compensar eso el Poder Ejecutivo dispuso un aumento del 12%, que se comió un pedazo del poder adquisitivo de los jubilados y pensionados de todo el país, por eso el incremento que planteamos ahora es del 7,2%. Y la segunda parte de este incremento de emergencia es el aumento del bono que tienen congelado también desde marzo del año pasado y que significa un incremento de $70 mil a $110 mil”, declaró Recalde.“La verdad este aumento a nosotros nos deja sabor a poco, un aumento que se da en un contexto donde la mayoría de los jubilados y pensionados no sólo no llegan a fin de mes, sino que la mayoría de los argentinos no pueden cubrir sus necesidades y lo vemos en los datos de baja del consumo y caída de la actividad”, lamentó el Senador. A su vez, respecto al “supuesto” equilibrio fiscal que el oficialismo utiliza como “excusa”, explicó que el proyecto “cuenta con fuente de financiamiento propio, que permitiría no solamente llevar un pequeño alivio a los jubilados, sino también responder fiscalmente a esta necesidad”.El proyecto “prevé la eliminación de la exención del IVA para directores de empresas, la eliminación de la exención de Ganancias de las sociedades de garantía recíproca. También contemplamos financiar este pequeño aumento con el ahorro por la quita de sobrecargos de los intereses que se logró con el Fondo Monetario Internacional y además plantea el redireccionamiento de las partidas que el Poder Ejecutivo asignó para la SIDE, para llevar adelante tareas de inteligencia y de espionaje”, detalló el Senador.“Este aumento se vuelve urgente, necesario e imprescindible”, afirmó y agregó: “Espero que a los senadores les pese más lo que piensan los jubilados que lo que piensan las tapas de los diarios, algún periodista, o alguna ministra que aprieta por redes sociales”.“Este proyecto prevé la posibilidad de que 7 de cada 10 varones y 9 de cada 10 mujeres que cumplen la edad jubilatoria y no tienen 30 años de aporte, pueden acceder a la jubilación”, explicó el senador para luego agregar que “es justo y necesario”.“No creemos que nadie llegue a los 60 o 65 años sin haber trabajado nunca y tampoco que hayan llegado a esa edad sin haber aportado al sistema. Son muy pocas las excepciones y suelen ser parte de familias ricas que viven de rentas y no necesitan la jubilación” dijo y agregó: “¿Cómo alguien puede decir que una persona que llegó a los 65 años no aportó? Seguramente pagó toda la vida IVA, compró comida, tiene servicios que están alcanzados por el IVA. Así que sí aportó al sistema y merece estar jubilado cuando cumple la edad que el resto de las personas que tienen los 30 años de aporte cumplen cuando se jubilan. Sí hicieron los aportes”.“Vamos a empujar este proyecto de ley y todas las medidas que incrementen la actividad, protejan la industria nacional, generen empleo y la suba de salarios. Queremos terminar con la evasión laboral que no solamente fue premiada en la última Ley Bases que condonó y dio un perdón a los evasores laborales, sino que les dio un perdón para adelante, eliminando todo tipo de sanción para aquellos empresarios que evadan sus obligaciones laborales”, concluyó Recalde.