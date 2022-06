Desde el massismo cuestionaron el paro de la Mesa de Enlace: Están teniendo una posición partidaria

En diálogo con Política Argentina, el diputado Carlos Selva hizo referencia a la situación económica. “Tenemos una fuerte preocupación que tiene que ver con la inflación, que genera mucha incertidumbre. Las variables de reactivación de la industria son un augurio de acciones consolidada que no tienen que ver con la temporalidad. Se trata del fortalecimiento de la industria. Son bases muy importantes porque permiten trazar un horizonte de crecimiento con bases fundadas”, manifestó.A su entender, “el problema sigue siendo que el sistema financiero, por la falta de dólares, haga que la industria se pueda abastecer”. “Es una gran preocupación y por eso las medidas que ha tomado el gobierno nacional”, dijo en referencia al nuevo esquema de control de importaciones.“Medidas que han tenido la contracara del mercado cambiario. Lamentablemente la divisa norteamericana saltó hacía arriba”, agregó .SOBRE EL PARO DE LA MESA DE ENLACEPor otra parte, se mostró crítico con “el posicionamiento partidario de la Mesa de Enlace” a propósito del paro anunciado para dentro de dos semandas en contra de la falta de gasoil. “La Mesa de Enlace lamentablemente ha tenido una posición partidaria. En este sentido, está dentro del “mientras más mal, mejor”.“No se si todos los sectores que alguna vez se sintieron identificados con este grupo hoy lo vuelven a ratificar. Realmente, esta composición es muy ortodoxa en un contexto en donde el ministro de Economía abre un montón de oportunidades”, recalcó.De todas formas, reconoció problemas en materia de administración de los combustibles. “No escapo tampoco que desde el área de Energía se han tomado acciones con muy poca previsión para que nos pase esto que nos está pasando hoy con el tema del gasoil, pero poco contribuye un paro nacional de un sector que está netamente politizado”, dijo.SOBRE EL ROL DE SERGIO MASSAConsultado sobre el rol de Sergio Massa en el Frente de Todos, sostuvo: “No puedo negar que la llegada de Scioli trajo un cierto cimbronazo, superado pero muy atenuado. No hay que subestimar, no obstante, la capacidad de inteligencia de Sergio Massa sobre el hecho de que no estamos en momentos para actuar por impulsos”.Y enfatizó: “Por eso, le pido a la gente que respeten la inteligencia de Sergio Massa quien sabe que significa él su posición dentro del Estado. No solo por su responsabilidad en el Parlamento sino por su peso político dentro de la coalición”.