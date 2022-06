Alberto Fernández acusó a JxC de generar una "corrida cambiaria" y le pidió al campo una "mejor solución" que el paro

El presidente Alberto Fernández acusó este jueves a Juntos por el Cambio de generar una "corrida cambiaria" para lastimar a la Argentina y apuntó contra el campo por el paro anunciado para el 13 de julio ante la falta de gasoil, al encabezar un acto desde La Rioja."Hemos hecho mucho en medio una pandemia y con un montón de agoreros que generan desaliento y no cuentan la verdad", señaló en un claro mensaje a la oposición, en el marco de movimientos preocupantes en los dólares oficial y blue y los bonos en los últimos días.El Presidente reconoció el "problema con los dólares" y lo adjudicó a una. Pero remarcó que van a cuidar los dólares para "producir y dar trabajo".En esa línea, cuestionó el paro del campo anunciado por la Mesa de Enlace:. "Sabemos que ese problema existe y buscamos alternativas", expresó en relación a la escasez del combustible, que derivó en cortes de ruta por parte de transportistas."Tenemos quepero no es un problema solamente de la Argentina, en el G7 se llevó gran parte de la discusión”, indicó acompañado del gobernador, Ricardo Quintela; el ministro de Desarrollo Productivo, Daniel Scioli, el secretario de Industria, Ariel Schale; y el Secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello.En ese marco, expresó además que fue al G7 para "reclamar paz". "No nos podemos tirar balas y misiles y quedarnos sin alimentos. Yo voy a trabajar incansablemente para que la guerra en Ucrania se termine,", afirmó el jefe de Estado.Al respecto, le pidió al Congreso de la Nación que trate laporque "va a permitir que los granos y cereales sean alimentos para los seres humanos, y no solo servirá al mundo sino que también "será rentable para la Argentina". "Los años que vienen seguramente serán años de prosperidad", sostuvo."Vamos a superar los problemas unidos, no escuchen más a los agoreros porque el mañana siempre es mejor. Voy a hacerporque si crece los argentinos van a tener trabajo", concluyó.