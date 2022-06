INDEC: los salarios perdieron contra la inflación en abril y en el primer cuatrimestre de 2022

El INDEC publicó su informe sobre la evolución de los salarios en abril y como conclusión surge que perdieron contra la inflación y muestran el impacto de la suba de precios en el poder adquisitivo

El índice de salarios aumentó 5% en abril de 2022 respecto del mes previo y 58,4% interanual https://t.co/VdUcu2FMec pic.twitter.com/ADxRBKsqWE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) June 30, 2022

Según el último informe que difundió el organismo estadístico,. De esta forma, las comparaciones frente a la inflación no se presentan positiva, pese a las abultadas paritarias:El crecimiento mensual se debió a subas de 5,6% en el sector privado registrado, 2,7% en el sector público y 7,1% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el Índice de salarios mostró una suba de 58,4%, como consecuencia de incrementos de 57,7% en el sector privado registrado, 65,6% en el sector público y 49,4% en el sector privado no registradoHasta abril, los salarios acumularon una suba de 20,6% respecto de diciembre. Esto se explicó por las subas de 21% en el sector privado registrado, 21,3% en el sector público y 18,5% en el sector privado en negro.Según cálculos de la economista Nadin Argañaraz, en el primer cuatrimestre de 2022 los trabajadores privados registrados y los públicos "perdieron el equivalente al 70% de un sueldo promedio mensual de 2017" mientras que los informales "son los que más pierden con la inflación", en un orden "equivalente al 90% de un sueldo mensual".En ese panorama, el Gobierno convocará en agosto a una nueva reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil, con el objetivo de pautar los aumentos que se darán a ese ingreso a partir de septiembre teniendo en cuenta el desempeño de la inflación."Lo que tenemos previsto en agosto es volver a reunir el consejo para definir cuáles son los valores del salario mínimo de acá a fin de año", confirmó el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, en el marco de su participación Consejo Federal del Trabajo en Chaco.