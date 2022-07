El Papa Francisco afirmó que la ONU "no tiene poder" para frenar la guerra en Ucrania

El Papa Francisco sostuvo este viernes que la Organización de las Naciones Unidas(ONU) “no tiene poder para imponerse" y frenar la guerra en Ucrania, al mostrarse pesimista por la función de los organismos multilaterales para que termine el conflicto bélico., dijo el Papa al ser consultado por Télam sobre qué opinaba de las tareas de los organizaciones multilaterales en los conflictos.Y remarcó: “Para parar una guerra, para resolver una situación de conflicto como la que estamos viviendo hoy en Europa, o como las que se vivieron en otros lugares del mundo, no tiene poder. Sin ofender. Es que”.También le consultaron si cree que los poderes en el mundo han cambiado y si se modificó el peso de algunas instituciones. “Es una pregunta que no quiero universalizar mucho. Quiero decir así: hay instituciones beneméritas que están en crisis o, peor, que están en conflicto. Las que están en crisis me dan esperanzas de un posible progreso. Pero las que están en conflicto se involucran en resolver asuntos internos”, opinó.“En este momento. Sin esas dos cosas, no vamos a tener instituciones internacionales que puedan ayudarnos a superar estos conflictos tan graves, estas situaciones de muerte”, manifestó.Por otra parte, recordó que ya en 2014 habló de “guerra mundial a pedacitos” ya que se dan muchos conflictos armados en el mundo, además dijo que el uso de armas nucleares “es inmoral”.“Esto de Ucrania lo vivimos de cerca y por eso nos alarmamos, pero pensemos en Ruanda hace 25 años, Siria desde hace 10, Líbano con sus luchas internas o Myanmar hoy mismo. Una guerra, lamentablemente, es una crueldad al día. En la guerra no se baila el minué, se mata. Y hay toda una estructura de venta de armas que lo favorece.”, señaló.“Creo que. Puede haber una guerra justa, hay derecho a defenderse, pero como se usa hoy día ese concepto hay que repensarlo. Yo he declarado que el uso y la posesión de armas nucleares es inmoral. Resolver las cosas con una guerra es decirle no a la capacidad de diálogo, de ser constructivos, que tienen los hombres” expresó y aseguró que pasa lo mismo en la vida diaria.El año que viene se cumplen 10 años de la designación de Bergoglio en el Vaticano y en su balance dijo que las medidas que tomó fueron las que se habían tratado en reuniones previas a la elección del nuevo Papa, aunque admitió que sí hay una impronta suya en esos cambios.“Las cosas que hice no las inventé ni las soñé después de una noche de indigestión. Recogí todo lo que los cardenales habíamos dicho en las reuniones pre-cónclave, que debía hacer el próximo Papa. No creo que haya habido nada original mío, sino poner en marcha lo que se pidió entre todos. Por ejemplo, en la parte de Reforma de la Curia terminó con la nueva Constitución Apostólica Praedicate Evangelium, que después de 8 años y medio de trabajo y consulta se logró poner lo que habían pedido los cardenales”, explicó.Ante la pregunta de si hay una impronta suya y de la Iglesia latinoamericana, dijo: “Eso sí”. También explicó: “, en el sentido real de la palabra. Es una Iglesia del pueblo de Dios, que se desnaturalizó cuando el pueblo no podía expresarse y terminó siendo una Iglesia de capataces de estancia, con los agentes pastorales que mandaban. El pueblo se fue expresando cada vez más en lo religioso y terminó siendo protagonista de su historia”.Consultado sobre cómo ve a América Latina, teniendo en cuenta que muestra alternativas al neoliberalismo con la construcción de proyectos populares e inclusivos, dijo: “. Siempre fue víctima, y será víctima hasta que no se termine de liberar, de imperialismos explotadores. Eso lo tienen todos los países. No quiero mencionarlos porque son tan obvios que todo el mundo los ve”.Luego, cerró: “El sueño de San Martín y Bolívar es una profecía, ese encuentro de todo el pueblo latinoamericano, más allá de la ideología, con la soberanía. Esto es lo que. Donde cada pueblo se sienta a sí mismo con su identidad y, a la vez, necesitado de la identidad del otro. No es fácil”.Francisco apuntó a que muchas veces su voz parece discordante entre otras y lamentó la forma en que en algunas oportunidades se informa sobre sus declaraciones. “Si hablo yo, todos dicen ‘habló el papa y dijo esto’. Pero también es cierto que te agarran una frase fuera de contexto y te hacen asegurar lo que no quisiste decir”.Así, ejemplificó con sus últimas dichos sobre la invasión a Ucrania. ”Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, con la guerra hubo toda una disputa por una declaración que hice en una revista jesuita: dije “aquí no hay buenos ni malos” y expliqué por qué. Pero se tomó esa frase sola y dijeron ‘¡El Papa no condena a Putin! La realidad es que el estado de guerra es algo mucho más universal, más serio, y aquí no hay buenos ni malos. Todos estamos involucrados y eso es lo que tenemos que aprender’”. Y agregó: “Hay que tener cuidado para que la comunicación no cambie la esencia de la realidad”.