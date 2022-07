La mutación del Coronavirus que genera preocupación en el Mundo

Mientras la mayoría de los países del mundo transita un incipiente aumento de casos de Covid-19, la comunidad científica vuelve a estar en alerta por la aparición de una nueva variante del coronavirus. Se trata de una súper variante BA 2.75 descubierta por primera vez en la India que ya se propagó por otros 10 países.Se encontró por primera vez en una secuencia tomada en la India a principios de junio para después ser detectada en Australia, Canadá, Japón, Alemania, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos. En cuestión de semanas, la variante apareció en más de 80 secuencias de todo el mundo. El número de mutaciones y su aparentemente rápida propagación por una amplia zona geográfica hacen que los científicos estén pendientes de ella.En este marco, la comunidad científica expresó sus preocupaciones y puso en observaciones esta nueva mutación del virus. En este marco, el virólogo Tom Peacock, del Imperial College de Londres, afirmó que lo más preocupante a seguir con atención urgente es que la nueva súper variante posee 45 mutaciones con BA.5 y 15 que son exclusivas.Entre ellas, se encuentran 8 mutaciones en la proteína Spike, que genera la facilidad de la entrada del virus en las células humanas. El laboratorio Bloom del instituto de investigación Fred Hutch tuiteó, por su parte, que la variante es "digna de seguimiento" debido al "apreciable cambio antigénico" en comparación con su progenitor, el BA.2. El laboratorio señaló dos mutaciones como clave: G446S y R493Q.Lipi Thukral, un reconocido científico especializado en genomas, advirtió que la nueva estructura de Ómicron BA. 2.75 infecta a personas ya vacunadas o que sufrieron la enfermedad y se curaron. “Al momento no hay informaciones para detectar si la subvariante tiene el potencial de causar infecciones graves”, agregó Thukral.En tanto, Shay Fleishon, del Laboratorio Central de Virología del Centro Médico de Sheba, en Tel Hashomer, Israel, calificó a la nueva subvariante de "alarmante" y subrayó que, aunque es demasiado pronto para saber si será la "próxima variante dominante", podría implicar una tendencia futura.Por su parte, Soumya Swaminatahn, jefa científica de la OMS en la India, dijo a través de las redes sociales que esta subvariante "aun no tiene una denominación oficial, algunos científicos la llaman BA 2.75. Primero se originó en la India y después se extendió a 10 países".La científica destacó que se trata de "una subvariante de las llamadas de segunda generación de Omicron" y tiene "secuencias limitadas que admiten ser analizadas. Pero esta subvariante parece tener pocas mutaciones en la proteína Spike y por supuesto tiene la llave del virus" para ingresar a la célula.Para la científica "es temprano para saber si esta subvariante tiene propiedades para una invasión adicional inmune. Esto aún no lo conocemos, tenemos que esperar que es lo que diga el Comité de Científicos de la OMS, que está analizando todos los datos en todo el mundo". Swaminatahn dijo además que "se trata de una subvariante que es muy diferente a las anteriores y que tiene propiedades suficientes para que la veamos con inquietud".