Milei subió 20 puntos de rechazo según una nueva encuesta

En el mes de julio la imagen negativa del legislador libertario superó los 60 puntos, de acuerdo a un relevamiento sobre la opinión pública a nivel nacional que realizó la consultora Zuban-Córdoba.

el rechazo al legislador libertario escaló 20 puntos en dos meses:

presenta cada vez más caídas en las encuestas.Los resultados de las encuestas ubicaron a la imagen, mientras las opciones "no conoce" se quedó en 3,8% y "no sabe" en un 3,9%. Comparado con cifras de meses anteriores,60,4% en junio, 51,4% en mayo, 40,3% en abril y 41,1% en marzo."La otrora brillante figura outsider tiene en nuestro último estudio un récord de 60% de imagen negativa". “En tan solo dos meses Javier Milei logró dilapidar su capital político hasta obtener una imagen negativa tan alta como la de las mejores figuras de 'la casta' que tanto dice combatir", señaló la consultora en su informe.En este sentido Desde Zubán - Cordoba explicaron que al"Milei debería servir al resto de la política para entender una verdad crucial de la actualidad de la opinión pública: su absoluta liquidez y una marcada impaciencia.", consideraron desde la consultora para concluir.El diputado nacional lanzó diferentes propuestas llamativas desde que empezó a tomar relevancia en el escenario político y trabaja en su candidatura presidencial del 2023 con la propuesta de un programa económico de reducción del estado y liberación.Hace sólo días afirmó que ly luego del revuelo que generaron sus dichos, tuvo que aclarar que está en contra. Esta se suma a otras declaraciones pólemicas en las que ha manifestado su, esto último, pronunciado días después de un asesinato en masa en Estados Unidos.Por otro lado comenzaron a haber discrepancia dentro de su proyecto presidencial., expresó su rechazo a la conducción de dos de los colaboradores más cercanos al diputado libertario: su hermana Karina Milei y el armador Carlos Kikuchi. En consecunecia Maslatón anuncio que irá a una PASO con Milei.De la misma forma, la semana pasadaanunció la decisión "indeclinable" de alejarse de Milei que fue tomada tras las declaraciones sobre la venta de niños y la reivindicación a la ex primer ministra británica Margaret Thatcher.