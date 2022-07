Tras la asunción de Batakis, Hang negocia la actualización de los precios cuidados

Tras la asunción de Batakis, el secretario de Comercio, Guillermo Hang, designado por el exministro Martín Guzmán negocia la actualización del programa de Precios Cuidados,

una cuestión que quedó pendiente en materia económica.Hang mantiene negociaciones con lideres de las diferentes empresas de consumo masivo paraEn este sentido, según informó Tn a partir de fuentes del sector privado, se espera que la canasta compuesta por alimentos y articulos de limpieza e higiene personal finalmente cierre con menos de los menos de los 1350 artículos actuales aunque serán más de 700. Esta medida buscaría reducir la cantidad de artículos presentes en el programa para asegurar el abastecimientos en las góndolas.El objetivo del Gobierno es que el incremento de los productos de Precios Cuidados no supere las dos cifras durante el próximo trimestre, en este sentido. En la última actualización implementada en junio, la suba promedio de precios fue del 2,2%.Desde la Secretaría que comanda Guillermo Hang reconocieron que el objetivo es que la pauta de ajustes trimestrales sea menor a dos dígitos y se espera continuar con las reuniones de equipo hasta confirmar el detalle final de la actualización.“En principio se anunciaría este jueves y entraría en vigencia desde este viernes. Se sigue trabajando con los mismos funcionarios”, adelantaron las fuentes del sector privado que además consideraron que es necesario reducir la diferencia de precios entre los productos de Pecios Cuidados y los que no pertenecen al programa oficial. Para las compañías, la inflación de los próximos meses hará incrementar la brecha entre ambas canastas.y aunque el Gobierno había anticipado su renovación durante las horas previas -cuando se produce la mayor cantidad de intercambios con las empresas- Martín Guzmán presentó su renuncia a la cartera económica.Esto llenó de incertidumbre a las empresas alimenticias. Sin embargo, Hang no siguió a Guzmán y sigue en su cargo. Esta semana mantuvo las negociaciones que estaban previstas sin interrupciones.