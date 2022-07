Diputados aprobó y envió al Senado proyecto sobre área protegida "Agujero Azul"

La Cámara de Diputados aprobó y envió al Senado el proyecto de ley por el cual propone la creación del área marina protegida "Agujero Azul" en la zona donde yacen los restos del, en un tratamiento que finalizó con cuestionamientos entre el oficialismo y Juntos por el Cambio.La iniciativa de la bonaerense Graciela Camaño (Interbloque Federal) contó con el respaldo del Frente de Todos, del interbloque Provincias Unidas, de la Izquierda y de Encuentro Federal, único bloque de Juntos por el Cambio que la avaló. Con esos apoyos, el proyecto sumó 127 votos a favor, dos en contra y una abstención. Antes de la votación final, Juntos por el Cambio, en la figura del líder de la Coalición Cívica, Juan López, pidió la vuelta a comisión del proyecto por no avalar el trámite legislativo previo, moción que fue rechazada por 125 a 90.Tras perder esta primera votación, la diputada del PRO, Silvia Lospennato (PRO) planteó una cuestión de privilegio contra el presidente de la Cámara, Sergio Massa, por entender quePosteriormente, los diputados de Juntos por el Cambio decidieron no participar de la votación del proyecto y se quedaron parados junto a sus bancas; por los que se los consideraba como ausentes en esa instancia definitoria.En el inicio del debate, Camaño aseveró: “Elegimos la protección del área por dos motivos: el primero es la presencia del Ara San Juan y sus 44 tripulantes; y el segundo es la protección de la biodiversidad de nuestros mares”. A continuación Mariana Zuvic (Coalición Cìvica), presidenta de la comisión de Intereses Marítimos, renovó sus reclamos sobre la omisión del tratamiento del proyecto en ese cuerpo auxiliar, como consecuencia de que el texto sólo fue girado a la comisión de Legislación General, en manos del oficialismo.Es que originalmente, el proyecto había sido debatido en el segundo semestre del año pasado por las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; y Defensa Nacional, pero no obtuvo dictamen y perdió estado parlamentario con el recambio legislativo del 10 de diciembre. También había sido incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias hecho por el Poder Ejecutivo para febrero, pero la falta de reuniones de comisión y de sesiones frustraron su debate.Tras perder estado parlamentario el 28 de febrero, fue nuevamente presentado por su autora, aunque esta vez se simplificó el giro en la comisión de Legislación General, lo que motivo las quejas de la principal bancada opositora.En su discurso Zuvic advirtió sobre las consecuencias en materia de política internacional que podría tener el hecho de legislar sobre el área en cuestión, y apuntando a Camaño señaló que “no siempre los discursos vehementes” son los que mejor revelan la realidad de un tema. “En este momento en el “Honorable” Congreso de la Nación el oficialismo junto a la diputada Camaño van a aprobar un proyecto que atenta contra la soberanía de la cuestión de las Islas Malvinas”, twitteó apenas finalizó su discurso.La bonaerense tomó nuevamente la palabra para lamentar los dichos de su colega y remarcar que la diputada de la CC “está más preocupada por desfilar por los canales de televisión”. Entre los discursos de otros bloques, Margarita Stolbizer (Encuentro Federal-Juntos por el Cambio) dijo quePor la Izquierda, el jujeño Alejandro Vilca consideró que “este proyecto es claro, el océano ocupa el 70% de la tierra, es la mayor fuente de proteína del mundo y cumple un rol vital en amortiguar el impacto del calentamiento global”. Según la iniciativa, el "Agujero Azul" abarcaría una superficie de 164.000 kilómetros cuadrados, lindero a la Zona Económica Exclusiva, donde yacen los restos del submarino ARA San Juan. El Área Marina Protegida Bentónica Agujero Azul sería la primera área marina creada en la Plataforma Continental Argentina más allá de las 200 millas marinas, conforme a la demarcación de su límite exterior establecida en la Ley Nº 27.557.La protección bentónica que promueve el área propuesta permitiría: la conservación de un sistema de cañones submarinos en el área del talud; el cuidado de especies bentónicas vulnerables, constructoras de complejas estructuras tridimensionales que generan espacios de refugio y condiciones para la reproducción y cría de otras especies, así como la protección del único sector de plataforma (con profundidades menores a los 200 metros) más allá de las 200 millas marinas.