En el marco de la profundización de las discusiones internas en el espacio opositor, el titular del bloque radical de la Cámara Alta, Luis Naidenoff, puso otra vez sobre el tapete sus diferencia contra el ex presidente de la Nación Mauricio Macri.

En declaraciones radiales, consideró que el ex jefe de Estado “es producto de una visión empresarial”. "Macri es producto de una visión empresarial, que fue exitoso como presidente de Boca. No pretendo que piense como yo", sostuvo el legislador formoseño.Las palabras de Naidenoff se dieron en diálogo con Radio 10 y dejaron, una vez más, las fuertes tensiones que existen en la alianza opositora, particularmente entre los correligionarios y el ex jefe PRO que mide ser candidato de cara al 2023.