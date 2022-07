Manzur: Nuestra misión, con una mirada federal, es enfrentar los problemas allí dónde se producen

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, encabezó la puesta en marcha de la segunda etapa del Campus de Investigación del INMeT, una institución fundamental para tratar las enfermedades desatendidas u olvidadas. En Misiones, destacó en el acto que el espíritu del Gobierno Nacional, que invirtió 623 millones de pesos en este tramo de la obra, es “enfrentar los problemas dónde se producen, como indica el federalismo".

El jefe de Gabinete remarcó que “el INMeT se ocupa de enfermedades a las que muchas veces se las estigmatiza como enfermedades de la pobreza, y ahí es donde tiene que aparecer el Estado para hacer todas las inversiones que se necesiten”.

También estuvieron presentes en el acto, el ministro de Salud Pública de Misiones, Oscar Francisco Alarcón; el titular del ANLIS-MALBRÁN, Pascual Fidelio; el director de INMeT, Daniel Salomón; el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa; e integrantes de los equipos de Salud provinciales y de la comunidad científica.

afirmó el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur en el acto de inauguración de la segunda etapa de obras en el Campus de Investigación del INMeT, del que participaron la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y el gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad.A partir de ahora, el centro funcionará en toda su capacidad con la puesta en marcha del Campus de Investigación para realizar investigaciones que abarcan desde el monitoreo permanente de eventos de salud hasta análisis de laboratorio con tecnología avanzada.Manzur recordó que una de sus primeras gestiones desde la Jefatura de Gabinete fue dar un nuevo impulso a la obra. “Cuando llegué a Casa Rosada me comuniqué con mi amigo Oscar (Herrera Ahuad), ahora gobernador, a quien conozco desde que fui ministro de Salud de la Nación y él mi par en Misiones. Le prometí que se iban a conseguir los recursos para la obra, para que Misiones y Puerto Iguazú tuvieran funcionando a pleno su instituto científico”, aseguró.Asimismo, Herrera Ahuad recordó que Misiones “se quedó sin financiamiento para el INMeT de 2015 a 2019”, y aseguró que “con Juan Manzur y Carla Vizzotti se pudo dar el empuje para terminar la primera y, ahora, esta segunda etapa”. El gobernador afirmó, además, que “la decisión de hacer el Instituto en el Interior no fue sencilla, pero la ciencia entendió que no solo se puede desarrollar en Buenos Aires, sino que el Interior también tiene enormes posibilidades”.El INMeT ha recibido una inversión de 85.625.205 pesos en equipamiento de laboratorio, informática y mobiliario. En la adquisición se destacaron equipos de secuenciación genómica, cabinas de seguridad biológica, equipos de ultra frío, ceparios, citómetro de flujo e incubadoras controladas para la cría de insectos, entre otros.