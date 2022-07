Milani desestimó estar relacionado con cambios en el Ejército: "Clarín miente"

El diario Clarín aseguró que el senador del Frente de Todos y ex jefe de la AFI, Oscar Parrilli, impulsa a la figura del general Daniel López Blanco, segundo de Guillermo Olegario Pereda.

López Blanco fue jefe de Granaderos hasta diciembre de 2015 y era súbdito del general César Milani. Sobre la cuestión, el propioMilani dijo a Política Argentina: “Clarín miente sobre mi persona involucrándome en temas con los cuales no tengo absolutamente nada que ver”. “Hace ocho años que me fui del Ejercito y desde ahí que no tuve contacto ni con Cristina ni a ningún funcionario cercado a ella”, aseguró.E insistió: “No tengo ningún tipo de relación y tampoco con los de este Gobierno”.El ex jefe del Estado Mayor del Ejercito Argentino recalcó que no puede tener incidencia sobre el tema y, mucho menos, con López Blanco que, según aseguró, apenas lo conoce. “Fue subalterno mío como tantos otros generales, pero no tengo vinculo”, enfatizó al tiempo que expresó: “Mezclarme a mí en esto es evidentemente con una intención política con el objetivo de perjudicarme. No participe de ninguna gestión con ningún funcionario cercano a Cristina ni con ningún militar”.Milani se encuentra por estos días frente a un juicio por supuesto enriquecimiento ilícito por la compra de una vivienda en San Isidro. “Ahora estoy dedicado a cuestiones personales como el juicio que estoy transitando que espero terminar bien. Estoy absolutamente convencido de mi inocencia”, sostuvo.“Es la tercera nota en donde me involucran en operaciones con el Ejercito, con el Instituto Patria y Cristina Fernández de Kirchner a la que hace ocho años que no la veo. Están queriendo hacer como si yo estuviera operando en contra del gobierno de Alberto Fernández, con el cuál no tengo ningún tipo de relación. Tratan de meterle para agrandar la fisura y joderlo al Presidente”, dijo.Por otra parte, fue consultado sobre el estado de situación política y económica del gobierno nacional como así también lo referido a la crisis social. “Lamentó profundamente la situación porque una gran parte de los argentinos le habían puesto expectativa para salir del desastre de los cuatro años de neoliberalismo que tuvimos y que han dejado al país mal desde el punto de vista económico y social, especialmente por la deuda externa”, dijo el ex jefe del Ejército al apuntar contra el macrismo.Y enfatizó: “Lamentablemente las expectativas no reflejaron en la realidad. Esperemos que puedan retomar la senda para poder llegar al 2023 en buenas condiciones para impedir un proceso como el que tuvimos entre 2015 y 2019”.