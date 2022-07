Miguel Pesce afirmó que en Argentina "las reservas son suficientes"

el Gobierno no quieren “aplicar ninguna receta recesiva, ni una devaluación brusca".

afirmó hoy que las reservas de la entidad monetaria “son suficientes”, auguró un crecimiento para la Argentina y aseguró que desde", manifestó Pesce en comunicación con AM 750 y desmintió las especulaciones. En este sentido, señaló que “desde el Banco Central, salvo porque hemos tenido un menor desembolso de los organismos internacionales de crédito, hemos cumplido con la meta de acumulación de reservas”.Respecto a la situación económica del país afirmó quey explicó: “Tenemos una coyuntura difícil por la importación de energía, pero esto en el largo plazo se va a solucionar y en el corto plazo, en agosto, cuando empiecen a frenar las importaciones energéticas también va a mejorar nuestra balanza cambiaria”.En este sentido manifestó:“Tenemos un problema en la coyuntura debido a la guerra de Ucrania los precios de los combustibles han subido mucho, Argentina está importando combustibles, ha crecido al 10,6% el año pasado y está creciendo este año. Y la importación de combustibles subió un 200% este año”, añadió el funcionario.Pesce volvió a insistir en que “tenemos un futuro cierto” y apuntó que la Argentina “venía de exportar USD 60.000 millones en los últimos años, el año pasado exportamos USD 68.000 millones“Una de las restricciones que tenía la economía argentina para crecer, desde los años 50, que era su sector externo presenta un perfil muy positivo. El otro sector que siempre fue una restricción muy importante es el energético, y con Vaca Muerta tenemos un perfil de autoabastecimiento y de exportación de combustible, igual que con la energía renovable”, sostuvo el funcionario.Sobre el tipo de cambio, explicó que "con el dólar oficial, es el mercado donde las regulaciones del Banco Central aíslan las maniobras especulativas", y aseguró que "no hay que esperar otra cosa que lo que viene sucediendo".Además, el presidente del BCRA se refirió"Siempre la valoré a Silvina Batakis. La decisión de nombrarla fue del Presidente, pero siempre la he mencionado como una excelente funcionaria", sostuvo el titular del BCRA.