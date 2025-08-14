Alarma: las ventas por el Día del Niño cayeron un 5,2% respecto al año pasado

Las ventas de juguetes por el Día del Niño 2025 registraron una caída del 5,2% respecto del año pasado, según la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ).CAIJ señaló los motivos de la caída en las ventas de este año son multicausales: el clima frío, el feriado del viernes 15 y la baja afluencia a tiendas físicas.Esta situación complica a comercios, industriales e importadores, que enfrentan un exceso de stock debido a que las importaciones duplican el tamaño del mercado argentino de juguetes.Según el informe de la CAIJ, el ticket promedio en jugueterías de cercanía fue de $13.000, mientras que en cadenas de mayor escala —con un 90% de productos importados y con licencias— alcanzó los $38.000.Pese al aumento del 30% del comercio online, solo representa solo el 24% del total de ventas. La campaña actual no logró cumplir las expectativas del sector.“Esta modalidad implica afrontar altos costos de publicidad y comisiones en plataformas, además de contar con una logística eficiente: el 81% de los consumidores abandona su carrito si no encuentra la opción de entrega que busca”, explicaron desde la CAIJ.