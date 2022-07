Scioli se reunió con empresas de consumo masivo: garantizarán abastecimiento, pero se debaten los precios

La incertidumbre que atravesó la economía en las últimas semanas trajo consecuencias. La más alarmante, quizás, gira en torno a las versiones que circularon sobre un posible quiebre de stock en productos básicos.Las firmas advirtieron por el complejo escenario de acceso al Mercado Único y Libre de Cambios, pero se comprometieron a garantizar el abastecimiento. Persiste el debate por la estabilidad de los precios.El titular de la cartera productiva se reunió el lunes en una mesa de trabajo con directivos de las principales empresas de consumo masivo para pedirles garantizar estabilidad en los precios y el correcto abastecimiento en góndola.Las firmas se comprometieron a que no falte stock en ninguna boca de expendio. Los refinadores recalcaron que desde principios de año la demanda de gasoil se sostiene en niveles históricamente altos. Los números reflejan que en los primeros cinco meses del 2022 se comercializó casi 19% más de gasoil.Desde el sector privado, mostraron preocupación por las restricciones que rigen en el acceso al Mercado Único Libre de Cambios., explicaron desde una de las firmas con mucho peso en el segmento de alimentos y bebidas.En el Gobierno reconocen que el nuevo esquema de monitoreo puede traer dificultades y apuntan a la sintonía fina. “Es importante seguir dándole continuidad a la cadena de proveedores. Estamos trabajando codo a codo con el Banco Central y el Ministerio de Economía para planificar y hacer un relevamiento de cuáles son los insumos necesarios para no detener la recuperación industrial”, dijo Scioli al finalizar la reunión.Según pudo saber este medio, desde el gabinete económico le comunicaron a la industria que el alivio a las importaciones va a llegar antes de lo previsto. En julio y agosto, podrían anunciar medidas tendientes a normalizar la situación. Ante, ese compromiso operaría una especie de "toma y daca". Más importaciones, menos remarcaciones y más abastecimiento.Siguiendo el orden de la cadena de valor, luego de reunirse con los industriales, el ministro recibió a directivos de las grandes cadenas de supermercados. Desde el sector mostraron preocupación por las listas de precios que recibieron con aumentos durante la primera semana de julio. En ese período, el 34,8% de los productos que releva la consultora Eco Go, mostró variaciones. Según el mismo informe, la inflación de alimentos se movió a un ritmo del 2% en los primeros siete días y el proyectado para todo el mes escaló al 6,2%.Según explicaron desde la Asociación de Supermercados Unidos (ASU)Todas las patas de la mesa, que está compuesta por supermercados, fabricantes y Gobierno, destacaron el clima de diálogo. No obstante, las tensiones existen y están marcadas por las limitaciones concretas: la falta de dólares. La administración precisa de ese bien escaso, aparece entonces al tope de las prioridades. No habrá desempeño positivo de ninguna variable económica que pueda soslayar desabastecimiento de algún producto básico.