AFIP subió a 45% la retención que se cobra por consumos en el exterior

El Gobierno decidió incrementar el recargo al dólar tarjeta.La medida es un desincentivo a esa vía de salida de dólares del país, a la vez que busca apuntalar la recaudación en el corto plazo. En paralelo, se alista el anuncio de un nuevo paso en el alivio gradual a las duras restricciones que rigen actualmente para los importadores, que podría anunciarse hoy tras una reunión de directorio del Banco Central. El BCRA discutirá también si vuelve a subir la tasa de interés o si, por el contrario, este mes la mantiene sin cambios.El nuevo recargo al dólar tarjeta o turista comenzará a regir hoy. No se trata de un cambio en el impuesto PAIS (que debería pasar por el Congreso), el cual permanecerá en el 30%.. De esta manera, el dólar tarjeta pasará a tener un recargo total del 75% (30% de impuesto PAIS y 45% de la percepción).En la AFIP señalaron que la decisión. Aunque también se suma al combo de disposiciones tomadas para desalentar los consumos en dólares en un contexto de fuerte escasez de reservas, como la prohibición del financiamiento en cuotas de viajes al exterior y compras en free shops o “puerta a puerta”. Según explicaron desde el Gobierno, la medida no tendrá un impacto considerable en la balanza cambiaria, sino que se trata de “dejar en claro cuáles son los incentivos”. Algo similar a lo que buscó la semana pasada cuando se cortó el financiamiento en cuotas en pesos a los productos adquiridos en las tiendas libres de impuestos.Por su parte, el Ministerio de Economía y el de Turismo analizan un mecanismo para que los extranjeros que viajan al país liquiden las divisas en el mercado local.explicó una fuente. Esto implicaría reconocer un tipo de cambio formal más atractivo, con una mecánica simple.En busca de brindar señales de estabilidad, el Gobierno anunciará un esquema de alivio a las restricciones que rigen actualmente para los importadores que quieren acceder alLa novedad podría comunicarse luego de la reunión de hoy del directorio del Banco Central. El foco estará puesto en la mercadería que fue encargada antes de que comience a regir el límite actual y en productos de bajo costo y alta incidencia en las cadenas de valor.Si bien se siguen discutiendo detalles de trazo fino, en la entidad reconocieron que “” con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía para ir flexibilizando el sistema actual. “La idea es hacerlo durante la segunda quincena de julio y los primeros días de agosto. Hacia septiembre ya tendríamos que estar en un escenario de mayor normalidad”, explicaron.Los primeros pasos apuntan hacia la mercadería que se encargó antes del 27 de junio, cuando el Central oficializó la Comunicación 7532, y actualmente se encuentra en tránsito.Estas dos cuestiones, fueron pedidos concretos de las industrias con peso en el consumo masivo para garantizar el abastecimiento.Ayer, Agrale, una compañía fabricante y comercializadora de camiones, buses y minibuses, avisó a sus proveedores que pondrá en suspenso su producción:sostuvo en una carta que se difundió a través de las redes sociales.El financiamiento de importaciones viene creciendo, pero de todas maneras industriales de diversos sectores aún encuentran dificultades en el acceso al crédito. Con este escenario, el gabinete económico analiza una serie de medidas que podrían ser anunciadas de forma inminente. Según contaron fuentes oficiales a este medio, la confirmación podría llegar hoy después de la reunión de directorio del BCRA.Esta tarde, también se dará a conocer el índice de precios al consumidor de junio. Con ese parámetro y con el análisis del resultado de la licitación de deuda en pesos realizada ayer por el Tesoro, el directorio de la entidad monetaria definirá si concreta una nueva suba de tasas. En lo que va de 2022, en todos los meses el BCRA elevó la tasa de referencia (la de las Leliq a 28 días) y la de los plazos fijos. Pero esta vez, si bien es una no posibilidad, no es seguro que ocurra lo mismo.Es que la intención del gabinete económico,. Ayer ya hubo una muestra en ese sentido, cuando la TNA de las Ledes a octubre aumentó 4 puntos. Actualmente, la tasa de referencia se ubica en el 52% nominal anual y el 66,5% efectivo anual.