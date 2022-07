Dólar Blue: alcanzó los $290 y aunque retrocedió un poco, especulan que supere esa cifra

El dólar blue volvió a marcar un nuevo récord histórico, al cotizar a 290 pesos por unidad para la venta en el mercado secundario porteño, antes de retroceder ligeramente a $289 sobre el final de la jornada, después de que el Gobierno decidiera aumentar los impuestos sobre el denominado "dólar turista". La divisa informal ganó así 6 pesos, hasta un nuevo máximo nominal y la brecha cambiaria con el dólar oficial mayorista se ubicó por encima del 124%.El nuevo aumento de los impuestos para la demanda minorista de dólares para turismo especialmente, con una suba de la alícuota de 35% a 45%, impactó este jueves sobre el dólar libre, que en lo que va de julio avanzó 51 pesos o 21,42%. También los tipos de cambio financieros aumentaron entre 1% y 2% y el contado con liquidación escaló hasta los $296 y a $285 el dólar MEP o bolsa. Sobre el final de la jornada se desinflaron ambos ligeramente.Por su parte, el nuevo dólar turista con impuesto PAIS y un 45% de recargo a cuenta del impuesto a las ganancias subió 6,1%, a 236,54 pesos. El contado con liquidación retomó la marcha alcista y la brecha cambiaria con el mayorista oficial alcanzó el 131%, y al 121% la del dólar bolsa, en la misma comparación. Los aumentos se dieron en medio de la persistente búsqueda de cobertura en moneda dura, ante un difícil panorama económico local y temores a una recesión global. En este nuevo récord impactaron las dudas sobre el futuro de la economía local, que se reflejan en mayores presiones cambiarias y desarmes de posiciones de activos en medio de una creciente inflación, y elevada emisión monetaria, según dijeron operadores de la "city" porteña.En el portal del analista Salvador Di Stéfano, quien en una columna con Ámbito ya había hablado del nacimiento del nuevo dólar turista, se expresó: "Lejos de generar confianza, el gobierno continúa aplicando restricciones. Resolvió aumentar del 35,0% al 45,0% la percepción a cuenta de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales para operaciones con tarjetas destinadas al consumo en dólares en el exterior. Desde sus primeras apariciones públicas, Silvina Batakis dejó entrever que la partida Turismo era un flujo de salida de dólares que al gobierno le preocupaba y sobre la cual, tarde o temprano, iban a actuar. Con respecto a restricciones, no descartamos que apliquen algún tipo de traba a la adquisición de dólar bolsa o contado con liquidación"."Si bien la cotización del dólar mayorista oficial pareciera estar en un valor adecuado para la ministra, tampoco descartamos que en algún momento se vean en la obligación de aplicar una fuerte devaluación. Creemos que van a implementar todos los mecanismos que tengan a disposición para no hacerlo, pero la amenaza de la devaluación pareciera siempre estar presente. Esta nueva gestión del Ministerio de Economía se perfila a implementar una nueva política monetaria pero no parece querer cambiar la política cambiaria"."Con respecto al dólar de equilibrio, aquel que se obtiene de la relación entre los pasivos monetarios y las reservas, planteamos 3 escenarios. En caso de que las variables macroeconómicas tiendan a normalizarse, deberíamos ver un dólar de equilibrio en torno a $275. En caso de que no haya un ingreso interesante de divisas a las arcas del Banco Central, el dólar de equilibrio ascendería a $290 mientras que, si las reservas continúan cayendo existe la posibilidad de escalar a la zona de $320/$330". Según un informe de la consultora PxQ, el dólar blue debería trepar a $351 para equiparar la corrida cambiaria que experimentó en octubre de 2020, la mayor corrida de la gestión de Alberto Fernández, momento en el que tocó los $195.La coincidencia entre los analistas de mercados es que al menos hasta los $300 llegará el dólar blue en cuestión de días. La pregunta es cuánto más allá irá y si es momento de comprar o vender. "El mercado está tomador y no hay oferentes que puedan revertir esta tendencia", dijo un operador.