Kicillof presentó el Plan Provincial de Salud Mental y criticó fuerte a Vidal y los laboratorios

El gobernador Axel Kicillof presentó esta mañana el Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027 en la Universidad Nacional de Lanús, y no sólo explicó el objetivo de la iniciativa sino que también dejó críticas para su antecesora, María Eugenia Vidal, y los laboratorios que inflan los precios de los medicamentos

el Plan Provincial Integral de Salud Mental 2022-2027 promueve transformar el modelo de atención en salud mental: que se pase de uno tutelar-asilar a otro con base en las comunidades, sin exclusión ni estigmas

"Escuchaba a una ex gobernadora, que no hay muchas entonces ya se sabe quién es, decir todo lo que habría que hacer si fuera gobernadora. Esa persona fue gobernadora. Qué fantástico, porque cuando le tocó ser gobernadora no sólo no hizo eso sino que hizo lo contrario"

"Le pido a los señores de los laboratorios que se dejen de subir los precios de los medicamentos. No hay razón, no hay necesidad. Córtenla con eso"

El mandatario provincial estuvo acompañado por la ministra de Salud de la Nación,; su par bonaerense,; la subsecretaria de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género,; y la rectora de la institución,En ese contexto, Kicillof destacó que “este plan fue construido desde una perspectiva de integración del sistema sanitario que permita articular todos los espacios y alcanzar una organización más justa, garantizando así el derecho a la salud de todos y todas”., añadió.“Había muchas formas de cerrar los hospitales neuropsiquiátricos de la Provincia, que se habían convertido en espacios de exclusión”, expresó el Gobernador, pero precisó que la decisión de su gestión fue "hacerlo a partir del trabajo conjunto con internos, sus familias y la comunidad" para lograr "la inclusión social de quienes sufren padecimientos mentales”.En concreto,Durante su participación, Vizzotti enfatizó que “la provincia de Buenos Aires es un ejemplo para todo el país a partir de este plan que brinda acceso, atención y continuidad con perspectiva de derechos humanos y de género”.“Desde el Estado Nacional, vamos a seguir acompañando a todas las jurisdicciones para garantizar que los cuidados de la salud mental sean accesibles, de calidad y equitativos, en el marco de un sistema integrado, libre de estigmas y discriminación”, afirmó.Kreplak, por su parte, destacó que se está "construyendo una política para la atención de la salud mental con base en la comunidad y, al mismo tiempo, discutiendo de qué manera el Estado se acerca a nuestro pueblo”.“No tenemos solamente la tarea de ayudar a curar y acompañar, sino que también debemos resarcir una deuda histórica con los derechos humanos que han sido violentados durante mucho tiempo”, señaló.Además, el Ministro destacó algunas de las principales acciones que se desprenden del plan. Entre ellas, mencionó la política de garantías provistas por el Banco Provincia para quienes necesitan alquilar una vivienda tras un periodo de internación; el incremento en un 300% de las y los destinatarios y el aumento de los subsidios que facilitan la reinserción social; el inicio de ciclos de capacitación de agentes de las fuerzas de seguridad para la atención de urgencias; la creación de talleres de discusión acerca de la salud mental en las escuelas y clubes de barrio; y la apertura de 16 nuevos Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos.En un segmento de su discurso, Kicillof recordó las apariciones en televisión de Vidal, sin mencionarla pero dejando en claro que se refería a la actual diputada nacional de Juntos por el Cambio., afirmó el mandatario bonaerense.Pero recordó que no es una características personal de Vidal, sino que "es un problema de toda su fuerza política, que son tan iluminados pero no hicieron ni un 5% de lo que dicen que hay que hacer".En otro momento, cuando se refería a las acciones de parte de su gestión en lo que hace a la salud mental, se refirió a los remedios, uno de los productos que más empujaron la inflación de los últimos meses., destacó Kicillof.