Alberto Fernández: "Los mismos que nos causaron la depresión vienen a contarnos lo deprimidos que estamos"

El presidenteencabezó hoy el acto de presentación del plan de obras “Argentina Grande”, afirmó que "los mismos que nos causaron la depresión vienen a contarnos lo deprimidos que estamos” en referencia a la oposición y agregó que "otros lo hacen especulando".. Algunos lo hacen hablando. Y otros lo hacen actuando, especulando, poniéndonos al límite permanentemente”, expresó el jefe de Estado desde Casa de Gobierno para responder a las críticas de la oposición.Y continuó: "En ese Estado de desconcierto, algunos repiten la frase de que la política son todos iguales, y no somos todos los mismo: algunos creemos en una sociedad justa, igualitaria y soberana, y otros creen en una sociedad claudicante que tiene amparo sólo para una mitad de Argentina y deja a su tuerta a la otra mitad".En este sentido el primer mandatario sostuvo: “Quiero decirles que no somos lo mismo, somos distintos" y afirmó “queremos una Argentina desarrollada, inserta en el mundo con la dignidad de ser un país soberano”.Además, en la misma línea, volvió a apuntar contra los especuladores al manifestar que nuestro país no es solamente "un lugar donde los turistas compran dólares para viajar y hacen subir el dólar blue, ni tampoco el lugar donde algunos especuladores hacen subir el dólar y a todos nos intranquiliza".Y sostuvo:Durante el acto en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada acompañaron al Presidente gobernadores de distintos sectores políticos, el ministro de Obras Públicas,, y el jefe de Gabinete,En referencia al desarrollo de “Argentina Grande” y al avance del empleo en la obra pública, Alberto Fernández subrayó que un Estadoy puntualizó que la " construcción ya registra cerca de 450 mil trabajadores a lo largo y ancho del país, y eso se distribuye por partes iguales: la mitad para el sector privado y la mitad para el público".Así mismo señaló que "si no hubiéramos sido distintos hubiera seguido el consejo del que me decía 'deja que en la pandemia se mueran los que se tengan que morir'. Ante eso preferimos construir hospitales, poner camas, respiradores, para que nadie en la Argentina careciera de la atención médica necesaria".“Aunque algunos nos desalienten y todos los días traten de tirar abajo el ánimo ciudadanos, vamos a demostrar de este modo en quién pensamos.", sostuvo el Presidente contra la oposición."Queremos una Argentina desarrollada e inserta en el mundo con la dignidad de ser un país soberano", insistió para concluir.