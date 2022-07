"Breve crónica de la decadencia": Cristina destrozó a la Corte y su relación Macri y Clarín

La vicepresidenta Cristina Kirchner publicó una contundente carta contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia, a la vez que con llamados a su relación con Mauricio Macri y Clarín, y acusó a los ministros del máximo tribunal judicial de estar al frente de "un Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor" y de tener "escrita" y "firmada" una sentencia en su contra por una causa relacionada a la obra pública

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 1 pic.twitter.com/kHsIU1dvno — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

después de 15 años de vigencia ininterrumpida (lo que equivale a casi cuatro períodos de gobierno) la Corte de los cuatro declara inconstitucional la Ley del Consejo de la Magistratura sancionada en el año 2006; a la luz de la cual se designaron más de las dos terceras partes de los magistrados que conforman hoy el Poder Judicial de la Nación. Peor aún. ‘Resucitan’, además, la ley anterior que establecía que el Presidente de la Corte Suprema presidía el Consejo de la Magistratura

"Fue un fallo totalmente atípico. A la falta de argumentación jurídica y el lenguaje ofensivo utilizado -llegando a citar como antecedente el del genocida Jorge Rafael Videla-, se le sumó el prejuzgamiento explícito y descarado de los cuatro cortesanos, como un aval anticipado para la condena que, tal como dije el 1 de diciembre de 2019 ante el Tribunal Oral, ya la tienen escrita y creo, a esta altura, hasta firmada”

De la Corte ejemplar a la Corte de los cuatro: breve crónica de la decadencia. 2 pic.twitter.com/Lr56H9QBmo — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) July 18, 2022

Lo hizo a través de una carta en formato audiovisual separada en dos partes de poco más de 7 minutos cada una, en la que comienza con la conformación del máximo tribunal "ejemplar" que impulsóy refiere a cómo el actual presidente cortesanose quedó con la titularidad del cuerpo y también con el Consejo de la Magistratura., es el título de la presentación, que se enfoca, principalmente, en el accionar de la Justicia conen el poder pero alcanza también a varias polémicas sucedidas posteriormente, e incluye la relación entre el máximo tribunal y los medios de comunicación, conen el centro de la escena.“En el año 2003, a pocos días de asumir y ante la amenaza pública de dolarizar la economía formulada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de aquel entonces....el presidente Néstor Kirchner se dirigió al país por cadena nacional anunciando que enviaría a la Cámara de Diputados el pedido de juicio político de los integrantes de aquella Corte, que formaban la popularmente conocida ‘mayoría automática’. A partir de esa decisión y auto limitándose en sus propias facultades para proponer los candidatos, Néstor Kirchner construyó una Corte Suprema de Justicia que fue catalogada por propios y ajenos como una Corte ejemplar”, empieza el escrito de CFK.Tras recordar que esos integrantes ni siquiera conocían a Kirchner personalmente, la ex mandataria luego refiere que en 2015, tras su presidencia y la muerte y renuncia de algunos integrantes de aquel máximo tribunal, comenzó la cortesana: “El 10 de diciembre de 2015 asumió como Presidente de la Nación. Apenas 4 días después tuvo lugar un hecho de extrema gravedad institucional: en abierta y flagrante violación de la Constitución Nacional, Macri firmó un decreto designando en comisión acomo miembros de la Corte Suprema, quienes, a su vez, aceptaron ser designados de esa forma, violentando la misma Constitución que ellos debían respetar y hacer respetar a todos los ciudadanos”.", siguió su relato la titular del Senado, y recordó que se trata de aquella que "consideraba que los funcionarios del gobierno peronista finalizado el 10 de diciembre de 2015 conservaban un ‘poder residual’ y por lo tanto debían ser privados de su libertad para no ‘obstruir’ las investigaciones que se hicieran sobre cada uno de ellos".Recordó que esa estructura consiguió que "se encarcelara a mansalva a dirigentes políticos, sindicales y hasta empresarios de medios no afines con el gobierno de Mauricio Macri" y que "esa ‘nueva’ Corte no sólo convalidó la persecución que aún continúa, sino que además se transformó en un lugar de permanentes intrigas palaciegas y disputas de poder por la presidencia del cuerpo y los recursos del Poder Judicial”.; igual que en la época de la mayoría automática con Nazareno, el mismo que había amenazado al presidente Néstor Kirchner con la dolarización”, precisó Cristina.Luego la Vice dedicó algunos párrafos a los cuatro miembros de la Corte que permanecen tras la renuncia de Helena Highton de Nolasco. “Comenzaron a salir a la luz otros escándalos. El vaciamiento por cifras millonarias de la obra social del Poder Judicial, administrada por el médico personal y familiares de uno de los cuatro cortesanos", dijo, en alusión a Carlos Maqueda, y recordó las "causas penales contra el nuevo presidente de la Corte por enriquecimiento ilícito y otra vinculada a su pasado como Intendente de la ciudad de Santa Fe, en la que recusó al Juez que lo investigaba y sospechosamente logró apartarlo”."Así es como en el año 2021 sucede algo realmente increíble:”, enfatizó.Allí CFK aseguró que "toda es maniobra era unaque siempre se opuso tenaz y públicamente a aquella reforma del 2006".En ese punto, sintetizó: "Queda claro entonces que el objetivo no sólo es la Presidencia de la Corte, sino intervenir directa y explícitamente sobre todos los magistrados, proteger a Bruglia y Bertuzzi (designados a dedo por Macri en la Cámara Federal), garantizar su propia impunidad y, fundamentalmente, continuar con la persecución”.En otro fragmento, Cristina hizo referencia a la causa Vialidad y recordó que llamativamente los medios informaron anticipadamente cómo iba a fallar la Corte. “Con tres años de demora, la Corte de los cuatro falló exactamente como anticiparon esos medios: rechazando todos y cada uno de los recursos y las medidas de prueba que habíamos solicitado"., disparó la Vicepresidenta.La titular del Senado concluyó su carta con un mensaje hacia los argentinos con un contenido similar al que alguna vez reprodujo en sus apariciones públicas, haciendo hincapié en cómo, según su visión, la Corte interfiere en la vida diaria de los ciudadanos.“Es también el mismo Poder Judicial que permitió, a través de distintas medidas cautelares, que se evaporaran de las reservas del Banco Central más de 2.000 millones de dólares, complicando aún más las finanzas del país luego del criminal endeudamiento tomado por Mauricio Macri, que alcanzó extremos inimaginables con el increíble préstamo de 45.000 millones de dólares del FMI. Endeudamiento criminal que ningún fiscal ni juez ha decidido investigar aún”, sostuvo.También recordó, "por si algo faltaba como prueba" que el viernes pasado "Bruglia y Bertuzzi (los puestos a dedo por Macri en la Cámara Federal y ahora custodiados por Rosatti en el Consejo de la Magistratura) confirman, una vez más, su rol de guardianes de la impunidad macrista" y "junto a Llorens salvan a Macri en la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, la tragedia más grande de la Armada Argentina en tiempos de paz”.“De esta manera el Poder Judicial devenido en Partido Político protector del macrismo y perseguidor de los dirigentes de las distintas fuerzas que se le oponen, coloca a los ciudadanos y ciudadanas en situación de libertad condicional. Los argentinos y las argentinas deben saber que será muy difícil mejorar las condiciones de vida de todos y todas con esta Corte y con este modo de funcionamiento del Poder Judicial, en donde las condiciones de igualdad ante la Ley son letra muerta de la Constitución”, continuó CFK.Y finalizó: “Nada puede funcionar en un país si carece de un Poder Judicial que tenga legitimidad. Legitimidad que sólo se logra a partir de la credibilidad y el respeto que sobre sus decisiones tenga la ciudadanía. Pienso y creo, sinceramente, que todos los Partidos Políticos de la República Argentina; de izquierda a derecha y pasando por el centro, tienen un imperativo categórico y republicano: el de construir, como hizo Néstor Kirchner en el 2003, con apenas el 22% de los votos y en el marco de una crisis institucional sin precedentes en la historia contemporánea, una Corte de la que todos y todas podamos volver a sentir orgullo”.