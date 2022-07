Otro récord: el dólar blue cerró la jornada en $301

El dólar blue volvió a percibir un alza este martes 19 de julio, rompe un récord histórico nominal y cotiza por primera vez a $301.

Así, la moneda estadounidense paralela perciberespecto al tipo de cambio oficial argentino.El viernes pasado el dólar informal había alcanzado su máximo histórico al cerrar la jornada en $295. Frente a las nuevas medidas que decidió aplicar el Gobierno sobre el dólar oficial, en este caso sobre el denominado dólar turista- que se encareció un 10%- desde el miércoles pasado,el dólar blue acumula un avance de $17.En este sentido, en lo que va de, lo que representa hasta el momento su mayor avance mensual en el año, luego de terminar junio en los $238.Respecto a la cotización en los casi siete meses del año,La presión sobre el tipo de cambio se mantiene desde que el BCRA endureció el cepo cambiario a las empresas, a fines de junio, y se aceleró a partir de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, y la consecuente incertidubre en los mercados.En otro orden, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 178,266 millones, en futuros MAE U$S 163,848 millones y en el Rofex U$S 604 millones. El Banco Central terminó su actividad con ventas por unos U$S 120 millones, en una jornada en la que fuentes del mercado indican que la demanda de pagos de importación de energía superó los U$S 100 millones.En tanto, para el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación retrocedió 0,2% hasta los $ 303,28 por unidad, y el dólar MEP bajó 0,1% a $ 294,97.Por último, el dólar minorista cotizó a $ 127,91 para la compra y a $ 136,07 para la venta, con un incremento de 28 centavos en relación con el cierre del lunes. Asimismo, el dólar solidario se movió en la misma dirección y se vendió a $ 223,99.El índice S&P Merval avanzó 1,04% y se ubicó en 106.543,29 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas en Wall Street también marcaron mejoras de hasta 4,4%.En el panel líder de la bolsa porteña, las subas fueron encabezadas por BYMA (2,4%) y Cresud (2,4%). Las bajas más importantes, a su vez, fueron las de Grupo Financiero Galicia (-0,8%) y BBVA Banco Francés (-0,8%).En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street operaron con mayoría de resultados al alza, lideradas por Ternium (4,4%), Cresud (3,8%) y Mercadolibre (3,1%).En el segmento de renta fija, los principales bonos en dólares registraron tendencia negativa -con mermas de hasta 3,9%-, mientras que los títulos en pesos de referencia operaron con ganancias de hasta 1,9% y bajas de hasta 0,8. Así, el riesgo país marcó una suba de 0,5% hasta los 2.824 puntos básicos.