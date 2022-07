Dólar blue rompió otro récord: escaló $16 y llegó a los $316

este jueves la ministra de Economía Silvina Batakis mantendrá una reunión con el gabinete económico en la que "se van a analizar diferentes medidas que podrían ser comunicadas hacia el fin de esta semana o la semana que viene".

La tendencia alcista del dólar blue no se detiene y (R)la divisa norteamericana paralela aumentó 16 pesos y cerró a $ 317, marcando así un nuevo récord histórico.Ayer el dólar informal había cerrado la jornada por primera vez a $301, luego de la suba respecto al máximo histórico al que había llegado el viernes pasado con $295. Frente a las nuevas medidas que decidió aplicar el Gobierno sobre el dólar oficial, en este caso sobre el denominado dólar turista- que se encareció un 10%- desde el miércoles pasado el dólar blue acumulaba un avance de $27.La brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas es alrededor del 140% promedio. La cifra se aproxima al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%).Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 219,998 millones, en futuros MAE U$S 247,367 y en el Rofex U$S 470 millones. El Banco Central terminó la jornada con ventas por U$S 40 millones para atender la demanda de divisas en el mercado. Los pagos por importación de energía y combustibles estuvieron en el orden de los U$S 100 millones.En tanto, para el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación escaló 2,3% hasta $ 310,86 por unidad, y el dólar MEP ascendió 1,4% a $ 301,38.Por último, el dólar minorista cotizó a $ 127,99 para la compra y a $ 136,15 para la venta, con un incremento de siete centavos en relación con el cierre de ayer. Asimismo, el dólar solidario se movió en la misma dirección y se vendió a $ 223,99.En plena tensión cambiaria el Gobierno prepara nuevas medidas para afrontar la situación con el dólar, busca fortalecer las reservas e intenta reducir el impacto inflacionario que genera el dólar blue en récord, junto a las crecientes especulaciones.Según confirmó