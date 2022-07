Récord histórico: la producción de gas no convencional en Argentina llegó a 78 millones de metros cúbicos por día

La producción argentina de gas no convencional marcó en junio un nuevo récord histórico de 78 millones de metros cúbicos aproximados por día,

— Darío Martínez (@dariomartinezpj) July 20, 2022

impulsados por Vaca Muerta. En este sentidoconsideró que es “una buena noticia porque significa más trabajo, más pymes, más energía y más industria nacional”.Esta producción de gas no convencional en juniosegún informó un comunicado de la Secretaría de Energía.Al respecto el secretario de Energía señaló que esto es, y aseguró que estos números de producción son “históricos y posibles gracias a la gran decisión del presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de poner en marcha el Plan Gas.Ar”.” sostuvo Martínez y apuntó que esto genera en el país “un círculo virtuoso, con más trabajo, más pymes participando y más industria nacional”.En junio la producción total de gas fue de 139 millones de metros cúbicos aproximados por día,En referencia a la actividad, el secretario de Energía aseguró que “con reglas claras y previsibilidad logramos poner de pie un sector fundamental para nuestro desarrollo”.En esa línea consideró que “esta actividad en crecimiento valoriza la obra del gasoducto Néstor Kirchner que nos va a permitir potenciar aún más la producción y llegar con más gas argentino, producido por trabajadores y trabajadoras argentinas, a cada región y cada industria del país”.Los datos oficiales también indicaron que, de los cuales 239 mil pertenecen al segmento no convencional, es decir, un 41%.Además, la producción total de petróleo marcó un crecimiento interanual del 14%, mientras que el no convencional lo hizo en un 51%, según se informó.