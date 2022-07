Leonardo Cositorto confirmó desde la cárcel su relación con Martiniano Molina

el líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, continúa destapando su vínculo con un sector de la política argentina al que le puso sello: el PRO

puso el énfasis en su relación con el ex intendente de Quilmes y actual diputado bonaerense de Juntos

Pese a estar preso hace más de 100 días en la cárcel de Bouwer, en Córdoba, acusado de haber estafado a miles de ahorristas a través de un esquema ponzi,Cositorto lanzó esa contundente declaración en una entrevista en la que insistió con que es víctima de una persecución del mercado y la justicia y advirtió que le gustaría lanzarse a la política, a la vez que se lo acusa de haberle ofrecido a inversores rendimientos en dólares de hasta un 55% al mes basado en un algoritmo que podía ganarle a los mercados, esquema en el que cayeron miles de damnificados que pusieron sus pocos ahorros u otros que le entregaron hasta 2 millones de dólares.En un reportaje con Clarín, el empresario preso contó que había creado un partido político en Buenos Aires "pero no lo había activado" y que, en ese contexto e interesados en su convocatoria, "se acerca un poco la gente del PRO" a sus oficinas., reveló, dando nombres y apellidos, Cositorto, para luego aclarar sin ejemplos que "también vinieron de otros partidos".Sin embargo,, con quien reveló que incluso tuvo reuniones.afirmó Cositorto.En una entrevista anterior , cuando aún estaba prófugo de la justicia en el exterior, también dio detalles acerca de su vínculo con el dirigente macrista. "Conocí a Martiniano Molina porque hago relaciones públicas. Me invitó a comer a la casa, me parece un tipazo. Yo solamente lo acompañé a un acto en Quilmes. Después, si yo lo ayudo o no lo ayudo, es un tema que me lo reservo y no le interesa a nadie, pero no pertenezco yo al sistema político argentino, al que sí me gustaría transformar", dijo en aquella oportunidad.En otro tramo de su charla con Clarín, adelantó que quiere dedicarse a la política. "El partido político mío se registró en Buenos Aires. Se va a llamar Despertar, no me dejaron poner Despierta Argentina porque no se puede usar el nombre del país. Estoy en una etapa de mi vida, donde ya he hecho muchos negocios. Voy a volver a hacer negocios porque además necesito hacer negocios para cumplirle a la gente de la convocatoria de acreedores. Pero si me lo permiten yo voy a participar en la política y ser una opción", dijo.