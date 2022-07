"Camaradas, hay que organizarnos": grave mensaje de Aldo Rico y repudio de ex combatientes de Malvinas

Aldo Rico sugirió una convocatoria a militares para levantarse contra el Gobierno nacional en medio de la crisis. "Esto es una llamada de reunión. La llamada de reunión antes de las crisis y antes de la batalla, como se estila en nuestras Fuerzas Armadas. Camaradas, cuando la Patria está en peligro todo es lícito, menos dejarla desaparecer"

Esta locura de Aldo Rico es intolerable! Como Grabois hablando de sangre. Que les pasa???? pic.twitter.com/KgySwZB1FU — Eduardo Feinmann (@edufeiok) July 22, 2022

Ya sin sorpresa pero no por eso menos grave,, afirmó el ex intendente de San Miguel y ex carapintada en un video casero en redes sociales."Las circunstancias de violencia se van a profundizar. Estamos en manos en un grupo de personas que nos quieren arrastrar a Venezuela, Irán o Cuba. La sociedad no está dispuesta a tolerarlo. Nosotros, que hemos luchado por la Patria, que tenemos compañeros muertos por la Patria o prisioneros, no podemos estar ausentes", indicó Rico.El exteniente coronel recordó la guerra de Malvinas y la "lucha contra la subversión" para referirse a la situación política y económica actual., sostuvo, y apuntó contra el ministro de Defensa Jorge Taiana al calificarlo como "delincuente y terrorista".“A nadie escapa que todos los valores de la República están siendo conculcados” y advirtió que, según él, los militares deben "soportar que pseudodirigentes políticos, que se benefician con el festival de planes, convoquen a la sangre y convoquen a la violencia”.Y concluyó, en un aviso "antes de la batalla" para pedir organización:No llama la atención el discurso de Aldo Rico, quien reivindica la última dictadura militar y, en los últimos años, participó junto a genocidas en desfiles militares durante el Gobierno de, parte de CECIM La Plata y exdirectivo del Museo Malvinas, aseguró en Radio 750 que la de Rico “parece una voz del pasado con un llamado a un golpe de Estado”., advirtió.Señaló que "el Gobierno debería estar actuando" porque "la derecha más cruel, los que fueron asesinos en su momento, están convocando a un nuevo golpe de Estado"."Lo hacen en este momento, aprovechando la crisis en la que estamos. Parece que hay un momento de quietud, de no reacción. Por lo tanto, Rico aprovecha a esto y nos pone a todos alerta”, dijo.En el mismo sentido, Volpe afirmó que "parece que hay que repetir la plaza donde el pueblo llamó a defender la democracia". Criticó a Rico al recordar que "se identifica con todos los íconos de la derecha" y que "llama a revalorizar estos valores que eran los mismos de la dictadura militar".Recordó que "en el Gobierno de Macri se impuso él de alguna forma", mencionado que incluso "desfiló con una serie de represores" el 2 de abril, "vestido de militar junto a represores”.A nivel institucional, desde CECIM La Plata repudiaron las "expresiones de los responsables de la derrota de Malvinas, como lo es Aldo Rico y cuanto militar protegido por un Poder Judicial que no actúa en consecuenciaante semejantes manifestaciones anti democráticas".