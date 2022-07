Toti Pasman, el periodista macrista de la pelea LTA con Maradona que ahora desafía a Riquelme en Boca

Juan Carlos "Toti" Pasman nunca disimuló su antikirchnerismo ni su cercanía con todas las gestiones que Mauricio Macri encabezó, sea en la Boca Juniors, la Ciudad o cuando fue presidente de la Nación. En ese mismo campo asociativo está su histórica pelea contra Diego Armando Maradona, que terminó con el recordado "la tenés adentro". Ahora, sigue su línea y no sólo le pegó a la gestión de Juan Román Riquelme en el Xeneize sino que anunció su posible "carrera política" en el club contra el ídolo

"Lo pienso más a largo plazo, pero no descartó el 2023 porque no me gusta nada la conducción Riquelme"

"Yo lo voté, la verdad es que me gustan, en muchos aspectos están haciendo lo que hay que hacer"

Que macristas estos tipos😳😳 https://t.co/zhbCzMRJGV — Juan Carlos Pasman (@TotiPasman) June 24, 2020

El periodistaEl conflicto comenzó en la previa del partido entre Boca y Talleres, cuando aparecieron varios pasacalles en las inmediaciones de la Bombonera con leyendas contra Pasman y su compañero de Radio La Red,, después de las diversas operaciones de prensa que, desde hace tiempo, ambos emprendieron contra JRR y a las que incluso se sumó algún que otro medio oficialista que llamativamente se acerca a, rezaba uno de ellos, colocado sobre el portón de acceso a la platea y la zona de prensa del estadio. Pasman, sin argumentos, culpó y apuntó directamente contra el vice y el Consejo de Fútbol.Luego, en su programa de radio, el periodista dijo:Ayer, después del triunfo de Boca ante Estudiantes, con poco que decir pero mucha búsqueda de colgarse de la historia de otros - como reconoció haber hecho con Maradona -, Pasman retomó el tema y anunció un posible desembarco en la política de Boca., sorprendió.Ante repreguntas de sus compañeros de programa, agregó críticas por los presuntos salarios de dirigentes como, llamativamente argumentando que él cobra - como corresponde - por trabajar de periodista, y sostuvo que si hiciera política en el club sería "ad honorem, para hacer las cosas bien". Incluso, intentó cuestionar si Riquelme es hincha de Boca, pese a las fotos del Diez con la camiseta xeneize cuando tenía menos de 11 años de edad.Consultado por el también antiBoca diario deportivo Olé, negó que su anuncio fuera en broma, como muchos interpretaron, y dijo: "Me encantaría (hacer política en Boca). Es más, tengo un antecedente familiar: mi tío Martin Benito Noel, el ex presidente del club que llevó a Maradona a Boca en 1981. Y desde muy chico voy a la Bombonera"."Con el que más identificado me siento es con José Beraldi, por tener una relación casi de amistad, y porque ama a Boca como nadie, es bostero y no necesita la plata del club ni vivir de Boca", dijo en cuanto a con quién de los dirigentes opositores se siente identificado.Y finalmente reconoció que no descarta ser candidato el año próximo., concluyó.El primer antecedente, lejano pero no tanto, de la cercanía de "Toti" Pasman con el PRO, fueron sus constantes elogios a las gestiones no sólo de Macri sino también de, operador judicial del ex presidente.Con Angelici, incluso, no dudó en mostrarse en mayo de este año,, quien perdió con Riquelme en las elecciones de 2019 en el club.Pero más atrás en el tiempo, en 2017 Pasman reconoció haber votado a Macri en 2015 y lanzó críticas contra el kirchnerismo., dijo allá por septiembre del segundo año del mandato de Cambiemos., concluyó su idea.En 2020, en Almorzando con Mirtha Legrand, Pasman continuó su zaga macrista al enaltecer la gestión macrista en el Xeneize por sus dotes de marketing. "Boca tiene más hinchas que River", dijo, y agregó queEse mismo año tuitó "Que macristas estos tipos😳😳", en alusión a la empresa Vicentín, adjuntando una nota de La Nación en la que contaba que la empresa había aportado para la campaña de Cristina Kirchner en 2007. Claro, no hizo referencia a la estafa al Estado que la firma pudo emprender gracias a préstamos multimillonarios injustificados que Macri le dio en 2019 a cambio de aportes a esa campaña electoral.