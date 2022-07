Gerardo Morales apuntó al 2023 y confesó que en 2015 el macrismo no tenía plan de gobierno

En plan presidencial, el gobernador de Jujuy,manifestó que Juntos Por el Cambio se está preparando para ser Gobierno y que llegará a 2023 con un plan de gestión, “no como en el 2015″. Desde hace tiempo, el titular de la Unión Cívica Radical hizo públicas sus intenciones de llegar a la Casa Rosada. El martes por la noche señaló que en la oposicióny que él es “uno de ellos”. Si bien aclaró quecon la discusión interna, adelantó que “pronto” mantendrán una reunión los referentes opositores para debatir al respecto.“Estamos preparándonos para ser gobierno, no vamos a llegar como en el 2015 que llegamos sin plan de gobierno. Vamos a llegar con plan y habiendo aprendido de los errores cometidos”, manifestó Morales en diálogo con Todo Noticias (TN). “Falta mucho”, agregó el mandatario provincial sobre las definiciones electorales para poner el foco en la crisis que transita el país actualmente:agregó.Morales insistió con que el oficialismo debe “resolver” su interna y señaló que en Juntos Por el Cambio “no vamos a admitir que nos digan que somos golpistas o que queremos empujar al gobierno”., continuó.En este marco, además de remarcar la “falta de autoridad política” de Alberto Fernández, dijo que “faltan dólares y pesos por una situación de déficit fiscal descontrolado por parte de un gobierno que no tiene mando”. “Tienen que cumplir el acuerdo con el Fondo y donde tengan que ajustar van a tener que ajustar y dejar de tirar manteca al techo”, remarcó. También criticó al Poder Ejecutivo por la nueva disputa con el campo en medio de la falta de dólares.Al respecto señaló que “el Presidente y sus ministros” tienen que tener “mucho cuidado” con lo que dicen y manifestó su “preocupación” por la “situación de violencia” que genera el propio oficialismo.l”, enfatizó.Para el titular de la UCR, el oficialismo “está roto desde el inicio” por “responsabilidad” de la vicepresidenta en elegir a Alberto Fernández como presidente “sabiendo que no lo iba a dejar gobernar”. Por ello, de cara al 2023, opinó que, agregó.Por último, criticó al Jefe de Estado por su visita a Milagro Sala en Jujuy: “Marca el nivel de prioridades del Presidente y eso preocupa”. Sobre la líder de la Túpac Amaru, denunció que, concluyó.