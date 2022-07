Santilli cuestionó el eventual ingreso de Massa al Gabinete: El problema del gobierno es que no tiene plan"

“el problema que tiene el gobierno es que no tiene un rumbo, un camino, un plan, un programa y la falta de cohesión política”

El diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires de Juntos por el Cambiopuso en tela de juicio los posibles cambios que habría en el Gabinete nacional y que se anunciarían en los próximos días al señalar que la crisisy que el tema es, dijo el dirigente PRO queplantea como aspirante a la gobernación bonaerense de su mano entrevistado en CNN.Según Santilli,. El análisis de Santilli se conoce justo horas después de que una encuesta de Zuban Córdoba señale que sólo tres de cada 10 argentinos le cree a la oposición cuando dice tener un "plan económico".“Hace 3 años que no tienen un plan económico y los enfrentamientos entre el presidente y la vice han profundizado más el problema de los argentinos", evaluó el dirigente porteño trasladado a territorio bonaerense.Respecto de la posible sucesión decomo presidente de la Cámara de Diputados en caso de que desembarque como coordinador o ministro de Economía, Santilli evaluó quey aclaró que, en principio, el FDT "cuenta con dos votos más que la oposición” por lo que podrían proponer el reemplazante en Diputados.Respecto de la reunión que mantuvo el gobernador de la provincia de Buenos Aires,, con intendentes de la oposición, el ex vicejefe de gobierno porteño dijo que hubo “ciertos contrapuntos” y repitió la fórmula al señalar que "el problema que tiene la provincia es que no hay gestión"."El gobernador ha empeorado todos los problemas que tiene la provincia de Buenos Aires pero cuando se sienta a hablar con los intendentes les dice que está todo bárbaro. Ahí hubo un contrapunto respecto de esa posición”, dijo, sin argumentar la idea.Finalmente, no descartó la posibilidad de anticipar las elecciones., precisó al respecto. "El gobierno tiene que poner sobre la mesa un plan y la oposición pondrá responsabilidad", dijo.