Bárbaro sobre la llegada de Massa al Gabinete: No hay recetas para hacer milagros

“En la Argentina como está estructura no está viable ni para uno ni para otro. Con este nivel de concentración económica, no tenemos distribución ni posibilidad de futuros. No hay recetas para hacer milagros”, sostuvo Julio Bárbaro al referirse a la llegada de Sergio Massa al Gabinete.

En diálogo con Política Argentina, consideró queA su entender,Si bien evito hacer criticas del tigrense. Señaló:Además, fue consultado sobre la salida de Béliz del gobierno y lo comparó con Marcos Peña., expresó.