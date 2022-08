Desde la Izquierda advirtieron que se podría "terminar con un Gobierno que tenga que irse anticipadamente

En diálogo con Política Argentina, el diputado bonaerense del FIT Guillermo Kane consideró que “la asignación de Massa como superministro es un recurso extremo del gobierno que deja pintado a Alberto Fernández en su idea por una reelección”. “El Gobierno está haciendo agua y Massa no trae otro libreto que más devaluación y ajuste”, consideró.

Para el legislador bonaerense del Frente de Izquierda dicha definición “impacta a la provincia de Buenos Aires, como lo había anunciado Batakis, con recortes a las universidades y a las provincias en sí”. “Cosa que no fue desmentida por Massa. Sino que hasta un hombre de la Unión Industrial Argentina y de la Embajada norteamericana, va a profundizar ese rumbo de ajuste”, recalcó.A su entender, “el Gobierno ha hecho una gran bataola con este relanzamiento pero en la medida en que el acuerdo con el FMI y las contradicción económicas del gobierno no resueltas, esto va a ir a una nueva crisis que quizá sea la crisis final”. “Por lo tanto, podemos terminar con un gobierno que tenga que irse anticipadamente”, advirtió no sin polémica.E insistió en la profundización de los reclamos por parte de los trabajadores dejando entrever también un sesgo de crítica para con la CGT. “Así como los sectores concentrados reclaman y consiguen algunos beneficios como el dólar sojero, los trabajadores también tenemos que salir a la calle. Necesitamos más que nunca un paro nacional y un plan de lucha como la plantea el FIT que parte del no pago de la deuda y la ruptura con el FMI”, señaló.