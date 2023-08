Elecciones 2023: Bregman y Solano debatieron medidas económicas de cara a las PASO

A sólo días de las PASO, los dos precandidatos presidenciales del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad (FIT-U), Myriam Bregman y Gabriel Solano -que se enfrentarán en la interna el 13 de agosto- debatieron sobre el rol de la izquierda en estás elecciones y presentaron sus propuestas económicas.Durante el debate que realizaron en C5N,criticaron al ministro de Economía y precandidato, Sergio Massa y la anterior gestión de Juntos por el Cambio.“Nuestro compromiso es de lucha, frente a las demás coaliciones que solo proponen más ajuste, nosotros y nosotras venimos a proponer la formula feminista sobre la mesa. Es la primera vez que el FIT tiene una fórmula presidencial encabezada por una mujer", remarcó al iniciar el debate la precandidata y agregó que el FIT-U lleva adelante "el reclamo de los jubilados y jubiladas que son la principal cara del ajuste del Gobierno. Por eso es tan importante el voto a la izquierda, queremos decir ‘basta de que el ajuste se pague con los bajos salarios y jubilaciones’”.Por otro lado, propuso reducir la jornada electoral. “La ayuda social tiene que ser universal para el que la requiera, pero la pelea central tiene que ser por el trabajo genuino.. Se podría generar 1.200.000 de puestos de trabajo genuino", señaló.En ese sentido, Bregman criticó la idea de reforma laboral que proponen otros candidatos. "Están diciendo que te quieren quitar derechos. (…) Yo enfrento esa agenda fuertemente. Hay candidatos como Juan Grabois que conceden esa ideología y dicen que van a crear un seguro para las pymes. ¿Cómo? ¿Si a las pymes le va mal es porque los trabajadores tienen derechos? ¿No es culpa de que la economía es un desastre y que hundieron a la Argentina con el FMI? Nosotros peleamos por más derechos”, crítico.En cuanto a la deuda con el FMI, consideró que "es una estafa".El otro día lo escuche a Massa decir que es inflacionario. Es así. Es un acuerdo impagable", agregó.Además, aprovechó para apuntar contra el gobierno de Mauricio Macri al señalar que la deuda que contrajo con el FMI "no es a favor del pueblo, y el acreedor sabía que lo que estaba prestando no iba a tener destino para escuelas u hospitales, sino para sostener un eje derechista.”, aseguró la precandidata a presidenta del FIT.Por su parte, Gabriel Solano, el precandidato del FIT-U por la lista del PO-MST hizo un análisis de la situación económica actual del país y acusó a los dirigentes del peronismo y la oposición. "Tenemos un país quebrado, hundido en la pobreza que la está pasando muy mal. Y los responsables son todos los que han gobernado, sin excepción. Macri, Bullrich, Larreta y el gobierno actual, Cristina, Alberto, Massa, son responsables. Lo que viene con cualquiera de los candidatos es más ajuste", dijo.Respecto al FMI, coincidió con Bregman al señalar que "hay que romper con el acuerdo", pero fue por más: "Vamos a tomar dos medidas más. Fundamentales.para que tengamos una moneda nacional y terminar con la inflación. Y el comercio exterior para que tengamos una economía planificada”.Ante la consulta sobre si encuentra puntos en común con Grabois, de Unión por la Patria, Solano lo negó rotundamente y cuál es la función del dirigente social en el peronismo: "Cuando pusieron a Massa como candidato se produjo una especie de zozobra en el movimiento popular argentino. Dijeron 'ahora tenemos un candidato del peronismo directamente ligado a la Embajada norteamericana'. Como iban a perder muchos votos con la izquierda dijeron 'pongamos a Grabois'. Pero qué paso estos días. Grabois se fue a entrevistar con el embajador norteamericano. ¿Todos quieren ser colonia? ¿Nadie quiere un país independiente? ¿Solo el FIT lo plantea?", chicaneó al precandidato de UPSi lo que viene es como Jujuy, lo que hace falta es una izquierda que este inserta en las barriadas, en las fábricas, que se plante, pelee y les duela a los dueños del poder de la Argentina. Esa es lo que distingue a la lista que me toca encabezar a mí. Llamo a que nos voten para que esté en octubre la lista que este peleando junto al pueblo argentino y no una lista meramente mediática", manifestó Solano.Por último, señaló que si la izquierda y los trabajadores se unen "en un gran frente común, el país tiene un gran futuro". "Por eso es que nuestra obsesión es que la lista que se la está jugando llegue a octubre porque de ese modo vamos a poder combatir a la derecha como lo hacemos todos los días en la calle y ofrecerle al pueblo argentino una alternativa fuerte para empezar a transformar a este país de una vez por todas", concluyó.