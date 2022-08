Uno de los fiscales que acusa a Cristina visitó la Casa Rosada de Macri de la mano del procurador Casal

El ministro de Justicia, Martín Soria, mostró una foto de Sergio Mola, uno de los fiscales que busca condenar a Cristina Kirchner en el juicio por Obras Públicas en Santa Cruz, visitando de la mano del procurador interino Eduardo Casal la Casa Rosada en 2016 cuando gobernaba Mauricio Macri

"Cada funcionario judicial que interviene en la persecución contra @CFKArgentina entraba a escondidas al despacho de Pepín Simón y Macri en la Casa Rosada. No es coincidencia. Es la expresión más grotesca de lawfare en nuestro país", tuiteó el funcionario nacional, acompañando el texto con la foto de Mola y Casal.Incorporó además a su publicación parte de los ingresos a la Casa Rosada cuando gobernaba Macri. En esa lista se ve una entrada de Mola, el 16 de junio de 2016, a las 15.06. Según ese registro, el fiscal se retiró a las 16.52.La foto que ilustra la publicación es de la jura de Mola, en 2019, según el sitio Fiscales. En tanto, el hecho de que el mencionado fiscal que ataca a CFK no ocupara ese cargo en 2016, cuando ingresó a Casa Rosada, empeora su panorama, dado que accedió al cargo durante la gestión de Macri después de visitar Balcarce.Soria agregó que "estos fiscales que uno ve en los alegatos, verdaderamente dan pena" y "hablan del sentido común como prueba, no deberían estar sentados ahí alegando, son parte de los que entraban a escondidas a Casa Rosada”."El fiscal Mora entró a Casa Rosada a ver a Macri", agregó el ministro en una entrevista con El Destape, tras enfatizar en que "la preocupación era adjetivar a la vicepresidenta, pero pruebas ningunas".Soria remarcó que "las cosas que son verdad no se las dan a conocer a los argentinos", mientras que aquellas "que son mentira machacan a la sociedad", en una dura crítica a los medios de comunicación cómplices de estas maniobras.En línea con sus últimas declaraciones, Soria volvió a cuestionar con firmeza el funcionamiento de la Corte Suprema. Días atrás, en una extensa carta y dos videos, Cristina Kirchner hizo un repaso de las maniobras de persecución judicial y acusó a la Corte Suprema por el lawfare en su contra, un planteo en el que coincidió el presidente Alberto Fernández.Ahora, Soria insistió en los cuestionamientos y consultado respecto a por qué no se avanzó en una reforma profunda del sistema judicial y la ampliación de la Corte, respondió que “faltan los votos para sacar las leyes en el Congreso”.“Hay que ganar las elecciones de manera contundente para tener muchos votos. Ahí se pueden tener mayorías agravadas (dos tercios) para acusar a un juez de la Corte ante el Senado y después echarlo. Sería lindo tener las mayorías”, enfatizó el ministro en diálogo con AM 750.“Hace 13 años que en Argentina, gracias a la bendita grieta, con opositores que aplauden el lawfare no podemos ponernos de acuerdo”, remarcó el ministro.