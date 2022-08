Becas Progresar 2022: cómo inscribirse para la segunda convocatoria

El programa Becas Progresar 2022 lanzó este lunes su segunda convocatoria, que se extiende hasta el 31 de agosto a todas las líneas para continuar y terminar estudios.Se trata del programa que busca acompañar a los jóvenes para que finalicen sus estudios primarios o secundarios, que continúen en la educación superior o se formen profesionalmente.En esta línea, quienes estén interesados en ser beneficiarios, deberán anotarse en argentina.gob.ar/progresar o de manera presencial para los residentes de las ciudades de Santa Fe o Rosario.-Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI.-Ser alumna/o regular de una institución educativa, lo cual puede acreditarse a través de un certificado.-Tener entre 16 y 24 años.-Se extiende hasta 35 años a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales.-Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.-Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).-Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de cinco años en el país y DNI.-Ser alumna/o regular de una institución educativa.-Tener entre 17 y 24 años.-Estudiantes avanzadas/os en la carrera, hasta 30 años cumplidos.-Estudiantes de enfermería sin límite de edad.-Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os a cargo menores de 18 años pertenecientes a hogares -monoparentales.-Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.-Los ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no deberán ser superiores a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).-Ser argentinos/as nativos/as, naturalizados/as o extranjeros/as, con residencia legal de cinco años en el país y DNI.-Ser mayor de 17 años al cierre de la convocatoria respectiva, sin limite de edad.-Ingresos de la/el joven y los de su grupo familiar no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).-Ser egresado/a del nivel medio y no adeudar materias al momento de la inscripción.-Cursar o ingresar a cursar sus estudios en Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Estatal. Excepcionalmente, los Institutos de Educación Técnica Superior de Gestión Privada inscriptas en el PRONAFE.-Ser argentina/o nativa/o, naturalizada/o o extranjera/o, con residencia legal de dos años en el país y DNI.-Tener entre 18 y 24 años.-Se extiende hasta 35 años de edad a las personas con hijas/os menores de 18 años pertenecientes a hogares monoparentales-Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado.-Sin límite de edad para personas trans, de pueblos indígenas, con discapacidad o refugiadas.-La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).