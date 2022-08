Bolsonaro usó a Argentina para criticar a Lula y oponerse al lenguaje inclusivo

- Lamento a oficialização do uso da "linguagem neutra" pela Argentina. No que isso ajuda o seu povo? A única mudança provocada é que agora há "desabastecimente", "pobreze" e "desempregue". Que Deus proteja os nossos irmãos argentinos e os ajude a sair dessa difícil situação. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 3, 2022

Elfustigó este miércoles el uso de lenguaje no sexista o inclusivo en Argentina como una forma de incorporar el asunto a la campaña electoral y golpear a su principal adversario en los comicios del 2 de octubre, el exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT) y favorito en las encuestas.Bolsonaro se refirió, sin proporcionar datos ni detalles, a una supuesta "oficialización" delpor parte de la Argentina y vinculó este tipo de práctica a una falta de respeto a la cultura y tradiciones., dijo Bolsonaro en Twitter.Eldeterminó a fines de julio incorporar el uso del lenguaje no sexista en sus comunicaciones. En 2021, el Gobierno de Bolsonaro prohibió el uso de lenguaje inclusivo en los proyectos culturales financiados con la ley de incentivo a la cultura, conocida como Ley Rouanet. El mandatario ultraderechista brasileño aprovechó el asunto para confrontar con la oposición, sobre todo con el PT.Lula está siendo aconsejado de no incluir estas discusiones en la agenda de campaña, dominada por temas económicos y sociales.escribió el presidente.Bolsonaro intenta incluir una agenda de costumbres y comportamientos vinculada a los sectores más conservadoras de los credos evangelistas para repetir la exitosa campaña electoral que lo llevó a la victoria en 2018.Según la encuestadora Datafolha, Bolsonaro podría perder en primera vuelta ante Lula por más de 20 puntos., justamente antes de los comicios donde se juega la reelección.