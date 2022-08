La Corte de Santa Fe rechazó un planteo de Vicentin y el concurso de acreedores queda en suspenso

La Corte Suprema de Santa Fe rechazó este miércoles el planteo de revocatoria interpuesto por los abogados de Vicentin a la decisión del presidente del máximo tribunal provincial de avocarse al concurso preventivo de la empresa y apartar al juez que tramitaba el expediente, informaron fuentes judiciales.De esta manera, el concurso de acreedores de la empresa queda nuevamente en suspenso a pesar de que la agroexportadora posee el aval del 61% de los acreedores y tiene un acuerdo que solo resta ser homologado por el juez del concurso, Fabián Lorenzini, al cual el Banco Nación no adhirió por considerarlo "abusivo".Ahora la Corte Suprema de Santa Fe en pleno debe decidir el futuro de la convocatoria de acreedores, tras quedar firme el decreto de avocamiento que dictó el titular del tribunal después de un pedido que hizo la empresa Commodities SA. Los magistrados avalaron la decisión del presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, pero el tribunal no resolvió la cuestión de fondo, que es el avocamiento dispuesto a mediados de junio pasado.Según la resolución adoptada ayer en un acuerdo del cuerpo, los jueces Roberto Falistocco, María Angélica Gastaldi, Daniel Erbetta y Mario Netri rechazaron el pedido de revocatoria al avocamiento –una suerte de per saltum- presentado por Vicentin. El fallo señala que, de esa manera, deja “sin efecto la suspensión el trámite de avocación”, a la vez que corre vista al Procurador General sobre el planteo formulado el 16 de junio pasado por Gutiérrez, el presidente de la Corte.Ese 16 de junio, a dos semanas de la finalización del período de exclusividad del concurso preventivo de la agroexportadora Vicentin, Gutiérrez firmó un decreto por el cual apartó el expediente al juez civil y comercial Fabián Lorenzini, y planteó el avocamiento de la Corte al caso. La decisión fue adoptada a raíz de un planteo de los abogados del Commodities (perteneciente al Grupo Grassi, uno de los principales acreedores comerciales de Vicentin), quienes señalaron una serie de presuntas irregularidades cometidas por el juez en el concurso por una deuda de 1500 millones de dólares.El decreto de Gutiérrez también suspendió los plazos procesales, por lo que Vicentin no pudo seguir adelante con su acuerdo de pago, para el cual anunció que tiene las mayorías de acreedores y capital exigidas por la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Ese acuerdo no cuenta con el aval del principal acreedor, el Banco Nación (BNA) ni de otros acreedores comerciales, que cuestionaron su presunto carácter “abusivo” porque implica una quita del 80% de la deuda original y un pago en 12 años.Tras el rechazo del pedido de revocatoria de Vicentin, ahora la decisión de Gutiérrez para que la Corte de avoque al caso, pasó al Procurador del máximo tribunal, que deberá dictaminar al respecto, dijeron a Télam voceros judiciales. Luego, el máximo tribunal deberá resolver si acepta el decreto del presidente del cuerpo o lo rechaza, y en ese caso el expediente volvería al juez natural, Lorenzini.Sí, en cambio, acepta avocarse al caso, deberá analizar los pormenores de una megacausa para resolver si el juez incurrió en irregularidades y, tal caso, podría girarle el concurso a otro juzgado. En cualquier caso, los tiempos judiciales jugarán en contra del objetivo de la agroexportadora de cerrar prontamente el acuerdo de pago con sus acreedores.