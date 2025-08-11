Milei afirmó que su publicación contra Ian Moche está "amparado por la libertad de expresión" y se negó a borrarlo

El presidente Javier Milei se presentó este lunes en la causa iniciada por Ian Moche y defendió su posteo en redes sociales al afirmar que fue realizado desde su cuenta personal y que está “amparado por la libertad de expresión”, por lo cual se negó a cumplir con el pedido de la defensa del niño que solicitó que sea borrado.La denuncia comenzó luego de que el Presidente reposteara un mensaje de un usuario anónimo denominado "Hombre gris" que agraviaba al periodista de LN+, Paulino Rodríguez, y al niño con autismo de 12 años, conocido por su tarea como activista por la inclusión y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, al que Milei acusó de proceder de “una familia ultrakirchnerista”.De acuerdo a la palabra del mandatario en el escrito, el reposteo "fue realizado desde mi cuenta personal (@JMilei) y no implicó una decisión administrativa, normativa o acto estatal alguno, ni implicó uso de fondos públicos, sino que constituyó una acción privada que contiene la expresión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido".El documento afirma además que "el hecho de ser niño menor de edad y activista, no implica que deje de ser una personalidad pública y que como tal puede que su imagen aparezca publicada en redes sociales e incluso que personas puedan opinar sobre las intenciones o el uso que otras personas como políticos y/o periodistas hacen de esas entrevistas".Además, afirmó que el tweet "claramente fue una opinión crítica sobre la labor y agenda subyacente de un periodista públicamente conocido, y respecto de cuestiones de interés público en el contexto del debate público, y por ello goza de la máxima tutela constitucional que pueda darse a una expresión".Más adelante se refiere a que "esta cultura de la cancelación es un fenómeno global que atenta contra la libre expresión y la libertad de los individuos sean ciudadanos; funcionarios o como en mi caso particular presidentes".En el escrito presentado por el abogado Francisco Oneto, el Presidente también niega:-Que la cuenta de la red social “X” @JMilei sea una cuenta oficial o institucional del PEN.-Que el suscripto haya realizado acto alguno que pueda ser calificado como una medida administrativa, acto estatal, resolución o vía de hecho administrativa ilegítima.-Que la publicación cuestionada configure una agresión al honor, reputación o integridad emocional del actor.-Que el reposteo efectuado haya sido un acto de coautoría, ratificación o legitimación de agravios.-Que exista relación alguna entre el suscripto y el usuario “HOMBRE GRIS”.-Que la publicación en cuestión tenga la capacidad de generar un daño irreparable, grave, inminente y actual al actor.-Que el interés superior del niño habilite restringir la libertad de expresión política en el marco de un debate público legítimo.-Que el presente caso constituya una situación de urgencia que habilite la procedencia de la vía de amparo en detrimento de las vías judiciales ordinarias.-Que el suscripto haya incumplido deberes institucionales, constitucionales o convencionales.