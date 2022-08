"No tengo idea": la respuesta de Macri sobre el juez y el fiscal que jugaban al fútbol en su quinta

Consulté a Mauricio Macri sobre la recusación que Cristina Kirchner le hizo a Luciani y a Gimenez Uriburu y me respondió lo siguiente:



"Un disparate más ni los conozco. Hace 40 años q organizo campeonatos de fútbol y no tengo idea quienes juegan"@mauriciomacri#BuenLunes — Ricardo R Benedetti (@RicBenedetti) August 8, 2022

El ex presidentese refirió a la recusación que Cristina Kirchner le hizo al fiscal federal Diego Luciani y al juez federal Rodrigo Giménez Uriburu por los partidos de fútbol que jugaron en su quinta “Los Abrojos” y sostuvo: "Ni los conozco”. “No tengo idea quienes juegan”, así lo aseguró el periodista Ricardo Benedetti., le habría afirmado Macri al periodista de Radio Rivadavia Ricardo Benedetti.Benedetti también integra la agrupación “Equipo Banquemos” que reúne a militantes de Juntos por el Cambio y organiza las protestas opositoras. Además, durante el gobierno macrista el periodista tuvo un rol jerárquico en el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, conducido en aquel entonces por Hernán Lombardi, desde el cual se digitaron los centenares de despidos de Radio Nacional y de la Agencia Nacional de Noticias Télam, entre otros.“Consulté a Mauricio Macri sobre la recusación que Cristina Kirchner le hizo a Luciani y a Gimenez Uriburu y me respondió lo siguiente”, confió el periodista en su cuenta de Twitter, tras lo que posteó la presunta declaración seguida del hashtag “buen lunes”. Si bien el ex presidente está arrobado no habló sobre el tema en sus redes sociales.Este lunes la defensa de la vicepresidentaen la causa de Vialidad recusó al fiscal federal Diego Luciani y a Rodrigo Giménez Uriburu- uno de los jueces del Tribunal Oral Federal 2- pidió que se aparten del juicio en el que está imputada la ex presidenta por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz y que se declare la "nulidad" de todo lo que hicieron en la causa.Los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy aludieron a que ambos funcionarios judiciales mantendrían una relación de amistad e integran el mismo equipo de fútbol, según publicó ayer el diario "Página 12", habrían jugado juntos un partido en la quinta "Los Abrojos" del expresidente Mauricio Macri.