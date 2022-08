Larreta sobre los planes sociales: "Convoco al Gobierno nacional para que tome una medida como esta"

El jefe de Gobierno porteño,, anunció la nueva política de auditoría y control de los planes sociales que busca quitarle los subsidios a familias con hijos que no lleguen al 85% de asistencia a clases y llamó al Gobierno nacional a que “tome una medida como esta"., señaló Larreta durante la conferencia de prensa que realizó este martes junto a la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña.Desde hoy, el Gobierno porteño va a controlar con mayor rigurosidad quiénes cobran el programa social, que será dado de baja en el caso de que se detecten irregularidades o infracciones relacionadas con el nuevo ordenamiento. "A partir de hoy vamos a seguir de cerca la obligación de madres y padres para llevar a los chicos a la escuela", sostuvo Rodríguez Larreta."Antes alumno regular significaba solo estar matriculado. A partir de ahora, para tener el certificado de alumno regular, debe cumplir con la presencia en el aula de al menos el 85% del bimestre", adelantó el jefe de Gobierno porteño.Así, la Ciudad controlará cada dos meses meses la regularidad escolar de los hijos e hijas de las personas que perciben la ayuda social correspondiente al programa Ciudadanía Porteña y, en función de eso, determinará si esas familias continuarán recibiendo el 100% de la ayuda social o si le restan el monto que perciben dentro de ese beneficio en concepto de "adicional por hijo"."A partir de esto tambiénporque la ayuda del Estado tiene que ser un puente para los chicos que tienen que estar en la escuela, y la política social tiene que promoverlo”, argumentó Larreta durante la presentación.En ese sentido, señaló que dentro del universo de beneficiarios de esta ayuda social hay 23.686 chicos “que“Desde septiembre vamos a notificar a las familias que tengan irregularidades en la asistencia de sus hijos y ese proceso lo vamos a repetir cada tres meses, no vamos a esperar a fin de año”, detalló.Asimismo, dijo que el Gobierno porteño contactará a cada familia que tenga problemas para enviar a sus chicos a la escuela para regularizar la situación y ver cuál es el motivo de la inasistencia.“Ahora bien, si después de contactarlos la situación no cambia y los chicos siguen sin ir a clases, después de tres meses de dará de baja el componente adicional, y, si a los seis meses tampoco se reincorpora, se va a suspender la totalidad del plan”, aseguró el líder de Cambiemos.Además indicó que “si incluso después de la baja (de dejar de percibir el beneficio) los chicos vuelven a la escuela, se recupera la asistencia y se recupera el plan (social)”.El programa de ayuda económica, que ronda los $15 mil y alcanza a 41.669 familias, establece, según informaron fuentes de la administración porteña.CÓMO FUNCIONA LA NUEVA AUDITORÍA DE LOS PLANES SOCIALES-Los alumnos y alumnas deben cumplir al menos con el 85% de las asistencia en el bimestre de clases, mínimo necesario para que la familia siga manteniendo el beneficio-Sigue vigente el máximo de 25 faltas totales-Los controles de alumno/a regular serán cada tres meses, a través del certificado de regularidad del alumno-Primero se va a verificar la situación de la familia y los motivos por los que el alumno/a tuvo inasistencias-A partir de allí, si el alumno/a sigue con las faltas en el aula, se avanza a los 3 meses con la quita de beneficios adicionales-Si a los 6 meses continúa con la irregularidad con el presentismo en el aula, se le quitarán por completo los beneficios-Si el alumno/a recupera la regularidad, podrá acceder nuevamente al pago del adicional y el plan social, previa confirmación de la documentación respaldatoria.