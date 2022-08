El libro de la escritora macrista que revela la intimidad presidencial de Jueces y fiscales que jugaban al fútbol con Macri

En las ultimas horas retomó conocimiento, un libro de la columnista de La Nación + y biógrafa del ex presidente y líder PRO, Mauricio Macri, en el cual cuenta que los personbajes, incluidos jueces y fiscales como Diego Luciani y Rodrigo Giménez Uriburu -quienes juzgan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa de obra pública conocida como Causa Vialidad- accedían a la quinta Los Abrojos por una "íntima" "cercanía" a Macri.La revelación sobre la cercanía futbolística de varios de los funcionarios judiciales encargados de acusar y juzgar a CFK en la causa que investiga las obras de vialidad realizadas durante su gobierno excede los problemas meramente casuísticos vinculados a una eventual recusación listados en los códigos procesales.La realización de los torneos en Los Abrojos, la propiedad de descanso de la familia Macri, marcó un hito más sobre la confirmación de las sospechas que demuestran la intimidad entre actores judiciales, políticos y de inteligencia durante el anterior gobierno sumado a la expresión de inimputabilidad que implican los resguardos formales vinculados al ocultamiento de esa información.Sin mencionar la falta o no de pruebas contra Cristina Fernández de Kirchner, es fácil reconocer el grueso trazo en las faltas existentes sobre las garantías de imparcialidad y debido proceso judicial que la Constitución consagra.En este sentido, Iván Schargrodsky, realizó un hallazgo en un pasaje del libro Macri de la autora Laura Di Marco (LN+):“Una curiosidad en la cartografía del nuevo poder: Los Abrojos, que siempre ostentó el cetro simbólico de tener la mejor cancha de césped del país, es el corazón de la intimidad presidencial. Los funcionarios que juegan al fútbol semanalmente los miércoles por la noche — en torneos domésticos de Casa Rosada, que organiza el vocero Iván Pavlovsky — no lo hacen en la quinta presidencial sino en Olivos. Ser invitado a “San Miguel”, como dicen los Macri, implica un nivel de proximidad de la que no goza cualquier ministro. Entre esos privilegiados, por ejemplo, pueden estar, entre otros, Nicky Caputo, María Eugenia Vidal, Michetti, Peña o el gurú ecuatoriano”.