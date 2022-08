Carrió reveló que habló con Macri, que "lo están presionando" y que JXC quiere "retirarla"

Tras las duras críticas que Elisa Carrió lanzó ayer en LN+ contra varios miembros de Juntos por el Cambio por supuestos vínculos con el massismo y el cruce que tuvo en redes sociales con Patricia Bulrich, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Emilio Monzó y Rogelio Frigerio, entre otros,"La nación no va a salir adelante sin decencia", reiteró Carrió en declaraciones para Radio Mitre y contó: "Tenía que callar en pos de la unidad. Yo siempre dije la verdad y eso me costó la familia, los bienes, la difamación, la humillación”.“No me voy a ir de la política sin decirle la verdad a la sociedad”, sostuvo la líder de la Coalición Cívica y señaló respecto al bloque de Cambiemos: “Ellos tienen que tener un solo discurso. Todas las declaraciones que hoy veo no son las que yo tuve por teléfono ayer. Hablé con (el expresidente Mauricio), disparó Carrió.A lo que agregó: "Todavía tenemos tiempo de tener una unidad en serio, con gente decente en todas las provincias".En ese sentido, señaló que: "En el libro de Macri te dice que el gran error fue darle a (el ex ministro del Interior Rogelio) Frigerio el fondo de infraestructura y el manejo con los gobernadores, y darle a Monzó la presidencia de la Cámara. No lo digo yo ahora", reiterando sus acusaciones contra los actuales legisladores de JxC a los que acusó de tener negocios con Sergio Massa.Y manifestó: "¿Saben el dolor y la impotencia que a mí me causa ver el doble discurso? Yo vi garantizar la impunidad de muchísima gente de la Justicia metida en el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires"En ese marco, volvió a apuntar contra la presidenta del PRO,"Hice muchas cosas por Bullrich, yo la quiero mucho. Cuando fue a la Coalición Cívica tenía el 80% de imagen negativa y la banqué igual. Cuando perdí con el 1% de los votos, me dijo que se iba con Macri. Cuando en realidad me decía barbaridades de Macri", contó Carrió."Si quieren que mienta, me retiro de la política y se garantiza la unidad. Si quieren voten a Juntos por el Cambio y si hay negocios, entonces que otro lo denuncie", señaló la líder de la Coalición Cívica y agregó que ni siquiera el expresidente Mauricio Macri estaba de acuerdo con que salga a hablar de la interna., resaltó.“¿Yo a quién me debo? ¿Me debo a la unidad de Juntos por el Cambio o a una pequeña porción del pueblo que quiere saber la verdad?", reflexionó la dirigente."Yo me puedo ir de la política, porque de hecho no tengo cargos, pero lo que no me pueden pedir más es que le mienta a la sociedad. Yo me voy a ir con la conciencia tranquila", puntualizó.En la misma línea,donde señala que el ex presidente Mauricio Macri ya había “hecho las mismas observaciones en otras oportunidades”.. Si eso sucede, lo hará,”, comienza el comunicado que emitió la Unión Cívica sobre el tema.Y continua: “Consideramos que esto no afecta a la unidad, sino que contribuye a un Juntos por el Cambio mejor, más sincero y plural, como siempre fue y debe seguir siendo. La unidad no debe confundirse con unanimidad o uniformidad”, expresaron desde CC y sostuvieron que “en pos de la unidad Carrió calló muchas cosas, con dolor se agotó de decir en privado lo que dice en público”.y no han provocado este escándalo y este pedido de silencio”, aseguró la CC en referencia al cruce que Macri había tenido con Monzó.“O hay contrato moral y decencia o no hay destino próspero para la Argentina”, concluyó la Unión Cívica en el comunicado.